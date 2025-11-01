Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan en güncel verilere göre; çok sayıda lisanslı futbolcu bulunmaktadır. Bu rakam, federasyona resmi lisans çıkararak kayıt yaptırmış futbolcuların toplamını göstermektedir. Peki, TFF'ye kayıtlı kaç futbolcu var, kaç lisanslı futbolcu var?

VERİLERİN ANLAMI VE KAPSAMI

• "Lisanslı futbolcu" kavramı, TFF'ye lisans belgesiyle kayıtlı olan tüm oyuncuları kapsar; yani profesyonel liglerde, amatör kulüplerde yer alan ve federasyon tarafından belge almış oyuncular.

• "Kayıtlı futbolcu" ifadesi ise bazen lisanslı oyuncularla eş anlamlı kullanılmaktadır. Ancak resmi açıklamalarda yalnızca lisanslı sayı paylaşılmış; kayıtlı tüm oyuncuları kapsayan bir sayı kamuoyuna sunulmamıştır.

• Bu nedenle şu şeklinde sonuç çıkabilir: 466.445 lisanslı futbolcu bulunmaktadır; kayıtlı toplam oyuncu sayısı, kayıt sistemine göre daha yüksek olabilir ancak resmi bir rakam yayımlanmamıştır.

FUTBOL SİSTEMİ VE ÖNEMİ

• TFF'nin lisanslı futbolcu sayısının 400 bini aşmış olması, Türkiye'de amatör ve profesyonel düzeyde futbolun yaygınlığını gösteriyor.

• Lisanslı oyuncu sayısının artması, kulüplerin altyapı faaliyetlerinin, genç oyuncu sistemlerinin ve federasyonun yaygınlaşma hedeflerinin bir göstergesi.

• Kayıtlı oyuncu sayısının net bilinmemesi ise, saha dışı altyapı verilerinin tam olarak izlenmesinde bir eksiklik olarak değerlendirilebilir.

TFF verilerine göre; Türkiye'de 466,445 lisanslı futbolcu bulunmaktadır. Kayıtlı futbolcu sayısı ise bu rakamdan yukarı ya da eşit olabilir ancak resmi bir toplu açıklama yapılmamıştır. Bu nedenle "kaç kayıtlı futbolcu var?" sorusuna net bir sayı verilememekte, yalnızca lisanslı oyuncu sayısı üzerinden bilgi aktarılmaktadır.