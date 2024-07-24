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TFF Başkanlık Seçimlerinde Doğu ve Güneydoğu illerinin tamamı Hacıosmanoğlu'nu destekleyerek Cumhuriyet tarihinde bir ilke imza attı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu TFF Başkanı olmak için yarıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre Hacıosmanoğlu 5 oy farkla TFF başkanı seçildi. Büyükekşi dönemi sona erdi. Seçilen Hacıosmanoğlu 2027'ye kadar görev yapacak. İşte ayrıntılar ve kongreden yansıyanlar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Seçimli Genel Kurulu'nda İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre TFF'nin yeni başkanı seçildi.

Genel kurulda başkanlığa seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, kurulda teşekkür konuşması yaptı.

"Ben kazanmadım, Türk futbolu kazandı." diyerek sözlerine başlayan Hacıosmanoğlu, şunları söyledi:

"Cenabıhak bana başarılı olmayı nasip etsin. Teşekkür edeceğim çok kişi var. TFF seçimlerinde algı yönetmeye çalışan, kraldan daha çok kralcılar var. Sayın FIFA temsilcimiz, UEFA temsilcimiz buraya gözlem için geldi. Siz iradeli olursanız insanlar iradenize saygı duyar. Kraldan çok kralcı olanlar, her zaman Türk futbolunu yönetmeye çalıştı ama iradesizliklerinden, basiretsizliklerinden, iyi iş olduğunda kendilerine yazdılar, kötü olduğu zaman da bu ülkeye çığır açan Sayın Cumhurbaşkanımıza yazdılar. Biz Türk futbolunu adil yöneteceğiz. Bundan herkes kendine düşen payı alır."

İlk teşekkürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapan Hacıosmanoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızla dost olmanın şerefini yaşıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün iktidarda, yarın iktidardan düşse bile benim ağabeyim olarak her zaman yanımda olacak. Böyle bir konu olsa 'İbrahim sen ne yapıyorsun?' derdi. Cumhurbaşkanımızın hakkını teslim edelim. Onu kullananları, zor durumda bırakanları futbol ailesinden attığımız için bu konuda bize destek veren sağduyulu üyelerimize şükranlarımızı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde Türkiye'nin modern statlara kavuştuğunu vurgulayan Hacıosmanoğlu, futbolda barışı sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Advertorial Bülten
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