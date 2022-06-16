TFF Başkanı kim oldu? Ankara JW Marriott Oteli'nde gerçekleşen genel kurulda, başkanlık seçimi için oy sayımı tamamlandı. Peki, TFF Başkanı kim oldu? TFF yönetim kurulu üyeleri kim oldu? TFF başkanlık seçimi ne oldu? İşte detaylar...

TFF BAŞKANI KİM OLDU?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kuruluna tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, başkanlığa seçildi.

Ankara JW Marriott Oteli'nde gerçekleşen genel kurulda, başkanlık seçimi için oy sayımı tamamlandı. Kullanılan 209 oyun 158'ini alan Büyükeşi, TFF'nin yeni başkanı oldu. Kullanılan oyların 51'i geçersiz sayıldı.

TFF YÖNETİM KURULU ÜYELERİ KİM OLDU?

Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:

Yalçın Orhan, Nükhet Küçükel Ezberci, Murat Aksu, Yusuf Günay, İdil Karademirlidağ Suher, Erman Kalkandelen, İbrahim Burkay, Alkın Kalkavan, Ramazan Üçdan, Müslüm Özmen, Hamit Altıntop, Ali Düşmez, Talat Papatya, Volkan Can.

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