Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde yıkıma neden olurken, Tekrar deprem olacak mı? Soruları merak edilmeye ve araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Tekrar deprem olacak mı? Depremler devam edecek mi? Depremi önceden bilen 'deprem kahini' yine tarih vererek uyardı!

Tekrar deprem olacak mı? Sorusu, meydana gelen depremlerin ardından aramam motorları üzerinde sorgulatılmaya devam ediliyor. Daha öncesinde Kahramanmaraş depremini tahmin eden ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, bir video yayınlayarak belirli tarihleri işaret etti ve merak edilen Tekrar deprem olacak mı? Soruları yanıt buldu. Peki, Tekrar deprem olacak mı? Depremler devam edecek mi? Depremi önceden bilen 'deprem kahini' yine tarih vererek uyardı!

TEKRAR DEPREM OLACAK MI?

3 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda "Türkiye, Ürdün, Suriye ve Lübnan'da 7.5'lik deprem olacaktır" ifadelerini kullanan dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video daha paylaştı.

Ay geometrisinin gelecek günlerde güçlü bir sismik aktiviteye sebep olabileceğini ifade eden Hoogerbeets, "6 şiddetinde sarsıntıya sebep olacakbu sismik hareketin 8 Şubat tarihinde olması bekleniyor" dedi.

13-14 ŞUBAT TARİHLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamasının devamında 5-6 şiddetinde artçı sarsıntıların Türkiye'de devam edeceğini belirten Hoogerbeets, "10 Şubat tarihinde de sismik dalgalar bekliyorum. Fakat bunun şiddetli olmayacağını tahmin ediyorum. Şubat ayının ortası olan 13-14 şubat tarihleri arasında ay geometrisinin oluştuğunu görüyoruz. bu biraz daha kritik olabilir" şeklinde konuştu.