Haberler

Tek şey istemiş! Orkun'un soyunma odasında ne dediği ortaya çıktı

Tek şey istemiş! Orkun'un soyunma odasında ne dediği ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, maç sonrası yaşadığı pişmanlıkla gözyaşlarına boğuldu. 2-0 öndeyken 26. dakikada kırmızı kart gören ve takımını sahada yalnız bırakan Kökçü, maç sonrası soyunma odasında Başkan Serdal Adalı'dan helallik istedi. "Takım kaptanı olarak böyle bir hata yapmamalıydım" diyen Kökçü, tüm kulüpten özür diledi.

  • Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördüğü için soyunma odasında kulüp başkanından helallik istedi.
  • Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Orkun Kökçü'nün takım öndeyken yaptığı hatanın kabul edilemez olduğunu ve Beşiktaş kaptanına yakışmadığını söyledi.
  • Orkun Kökçü, soyunma odasında takım arkadaşlarından, teknik ekipten ve kulüp personelinden özür diledi ve helallik istedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Maçta 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 kaybeden Kartal'da kırmızı kart gören Orkun Kökçü gündem olmuştu. Milli futbolcunun soyunma odasındaki sözleri ortaya çıktı.

Tek şey istemiş! Orkun'un soyunma odasında ne dediği ortaya çıktı

Beşiktaş'ın 2-0 önde olduğu karşılaşmanın 26. dakikasında gördüğü kırmızı kartla takımını sahada yalnız bırakan kaptan Orkun, maç sonrası soyunma odasında büyük bir pişmanlık yaşadı.

Tek şey istemiş! Orkun'un soyunma odasında ne dediği ortaya çıktı

HELALLİK İSTEMİŞ

Beşiktaş Başkan Serdal Adalı statta acil bir toplantı düzenledi. Yenilgiden dolayı kendini sorumlu hisseden Orkun Kökçü'nün, derbi sonrası soyunma odasına inen Başkan Serdal Adalı'dan helallik istediği belirtildi.

Tek şey istemiş! Orkun'un soyunma odasında ne dediği ortaya çıktı

"KABUL EDİLEMEZ, SANA YAKIŞMADI"

Takım kaptanı Orkun Kökçü'yü yanına çağıran Adalı, "Dakika 26. Takım öndeyken böylesine bir hata kabul edilemez. Takımın sinir uçlarıyla oynadın, hocanı, arkadaşlarını, taraftarı üzdün. Avrupa'da eğitim almış, üst düzeyde oynamış bir futbolcusun. Bu yaptığın, Beşiktaş kaptanına yakışmadı" ifadelerini kullandı.

Tek şey istemiş! Orkun'un soyunma odasında ne dediği ortaya çıktı

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bu sözler üzerine gözyaşlarını tutamayan Orkun, yaşananların bir anlık refleks sonucu olduğunu belirterek, "Takım kaptanı olarak böyle bir hata yapmamalıydım. Soyunma odasında herkesten özür diledim. Şimdi de sizden ve taraftarlarımızdan özür diliyorum" dedi. Öte yandan milli futbolcunun gördüğü yönetici, teknik ekip, takım arkadaşları ve kulüp personelinden de helallik istediği belirtildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarırp4wk448jn:

özür dilemiş hadi ordan gönderin U19’a 2-0 öndeyiz farka gidecek maçın içine etti.

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızargana:

Futbol da hata var. Her hata yapanı asıp kesmek mi lazım. O kafayla gidersen askere yrrmı alırsın teskere.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEkkgfzv Yhhfddnnb:

Peki bu çöp bjk taraftarının hakemin annesine yönelik küfür içeren anırmaları cezasız mı kalacak

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYilmaz Ökmen:

özür dilemekle, bu kadar ağır bir bedel ödenmez, bura Beşiktaş kulubü, elbet bu büyük hatanın, büyük bir cezası olur, büyük takımda,özür dilemekle işler hal oluyorsa kusura bakmayın bu takımın büyüklüğüde ciddiyetide kalmaz

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHodemmi 042:

olmaz kesin kadrodan cezası ağır olmalı

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar

Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar
Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba Sadettin Saran detayı

Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba detay
Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı

Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Özdağ'dan Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine rest: Cesaretin varsa...

Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine Özdağ'dan rest
Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar

Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar
Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba Sadettin Saran detayı

Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba detay
Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya tahliye edildi

Tahliye edildi! İşte ilk sözleri
Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık Çağdaş Atan'a emanet

Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık ona emanet
Maçtan çok konuşuldu! Burak Yılmaz'ın şaşıp kaldığı an

Maçtan daha çok konuşulan kare
Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Nereden nereye! Bir dönemin yıldız ismi sahnelere geri döndü ama...
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta! Usta oyuncu hayata gözlerini yumdu
Selahattin Demirtaş'tan AİHM kararına ilk yorum

AİHM kararı açıklanır açıklanmaz Demirtaş cezaevinden mesaj yolladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.