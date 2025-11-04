Tek şey istemiş! Orkun'un soyunma odasında ne dediği ortaya çıktı

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Maçta 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 kaybeden Kartal'da kırmızı kart gören Orkun Kökçü gündem olmuştu. Milli futbolcunun soyunma odasındaki sözleri ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın 2-0 önde olduğu karşılaşmanın 26. dakikasında gördüğü kırmızı kartla takımını sahada yalnız bırakan kaptan Orkun, maç sonrası soyunma odasında büyük bir pişmanlık yaşadı.

HELALLİK İSTEMİŞ

Beşiktaş Başkan Serdal Adalı statta acil bir toplantı düzenledi. Yenilgiden dolayı kendini sorumlu hisseden Orkun Kökçü'nün, derbi sonrası soyunma odasına inen Başkan Serdal Adalı'dan helallik istediği belirtildi.

"KABUL EDİLEMEZ, SANA YAKIŞMADI"

Takım kaptanı Orkun Kökçü'yü yanına çağıran Adalı, "Dakika 26. Takım öndeyken böylesine bir hata kabul edilemez. Takımın sinir uçlarıyla oynadın, hocanı, arkadaşlarını, taraftarı üzdün. Avrupa'da eğitim almış, üst düzeyde oynamış bir futbolcusun. Bu yaptığın, Beşiktaş kaptanına yakışmadı" ifadelerini kullandı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bu sözler üzerine gözyaşlarını tutamayan Orkun, yaşananların bir anlık refleks sonucu olduğunu belirterek, "Takım kaptanı olarak böyle bir hata yapmamalıydım. Soyunma odasında herkesten özür diledim. Şimdi de sizden ve taraftarlarımızdan özür diliyorum" dedi. Öte yandan milli futbolcunun gördüğü yönetici, teknik ekip, takım arkadaşları ve kulüp personelinden de helallik istediği belirtildi.