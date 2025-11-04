Tek şey istemiş! Orkun'un soyunma odasında ne dediği ortaya çıktı
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, maç sonrası yaşadığı pişmanlıkla gözyaşlarına boğuldu. 2-0 öndeyken 26. dakikada kırmızı kart gören ve takımını sahada yalnız bırakan Kökçü, maç sonrası soyunma odasında Başkan Serdal Adalı'dan helallik istedi. "Takım kaptanı olarak böyle bir hata yapmamalıydım" diyen Kökçü, tüm kulüpten özür diledi.
- Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördüğü için soyunma odasında kulüp başkanından helallik istedi.
- Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Orkun Kökçü'nün takım öndeyken yaptığı hatanın kabul edilemez olduğunu ve Beşiktaş kaptanına yakışmadığını söyledi.
- Orkun Kökçü, soyunma odasında takım arkadaşlarından, teknik ekipten ve kulüp personelinden özür diledi ve helallik istedi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Maçta 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 kaybeden Kartal'da kırmızı kart gören Orkun Kökçü gündem olmuştu. Milli futbolcunun soyunma odasındaki sözleri ortaya çıktı.
Beşiktaş'ın 2-0 önde olduğu karşılaşmanın 26. dakikasında gördüğü kırmızı kartla takımını sahada yalnız bırakan kaptan Orkun, maç sonrası soyunma odasında büyük bir pişmanlık yaşadı.
HELALLİK İSTEMİŞ
Beşiktaş Başkan Serdal Adalı statta acil bir toplantı düzenledi. Yenilgiden dolayı kendini sorumlu hisseden Orkun Kökçü'nün, derbi sonrası soyunma odasına inen Başkan Serdal Adalı'dan helallik istediği belirtildi.
"KABUL EDİLEMEZ, SANA YAKIŞMADI"
Takım kaptanı Orkun Kökçü'yü yanına çağıran Adalı, "Dakika 26. Takım öndeyken böylesine bir hata kabul edilemez. Takımın sinir uçlarıyla oynadın, hocanı, arkadaşlarını, taraftarı üzdün. Avrupa'da eğitim almış, üst düzeyde oynamış bir futbolcusun. Bu yaptığın, Beşiktaş kaptanına yakışmadı" ifadelerini kullandı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Bu sözler üzerine gözyaşlarını tutamayan Orkun, yaşananların bir anlık refleks sonucu olduğunu belirterek, "Takım kaptanı olarak böyle bir hata yapmamalıydım. Soyunma odasında herkesten özür diledim. Şimdi de sizden ve taraftarlarımızdan özür diliyorum" dedi. Öte yandan milli futbolcunun gördüğü yönetici, teknik ekip, takım arkadaşları ve kulüp personelinden de helallik istediği belirtildi.