Taşlıçay Kaymakamı, alabalık tesisinde 3 kadının istihdam edildiğini açıkladı

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Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, ilçede yaklaşık 2 ay önce kurulan alabalık tesisinde Ağrı'da görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek tesisin kuruluş süreci ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Kılıç, yaptığı açıklamada tesisin kuruluş aşamasında Köylere Hizmet Götürme Birliği bütçesinin kullanıldığını belirtti. İlk olarak doğal kaynak suyu tespiti yaptıklarını ifade eden Kılıç, alabalık tesisi için kullanılacak suyun pH değerinin yapılan testlerle belirlendiğini aktardı.

Suyun uygun olduğunun tespit edilmesinin ardından havuzların yapımına başlandığını belirten Kılıç, su hattının da eş zamanlı olarak tesise getirildiğini söyledi. Kılıç, yaklaşık iki aylık süreçte tesisin doğal suya kavuşturulduğunu ifade etti.

Tesisin Çevre Düzenlemesi Yapıldı

Kaymakam Kılıç, doğal suyun tesise getirilmesinin ardından diğer kurumların desteğiyle çevre düzenlemesi çalışmalarının da yürütüldüğünü belirtti.

Tesis çevresindeki ağaçlık yapının korunduğunu aktaran Kılıç, İl Özel İdaresinden parke taşı temin edilerek çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışması yapıldığını söyledi.

Balık Temini Van'dan Sağlandı

Tesisin havuzlarında kullanılacak balıkların belirlenmesi için araştırma yaptıklarını belirten Kılıç, kendileri için uygun balıkları Van'da bulduklarını ifade etti.

Kılıç, söz konusu balıkların Ağrı'nın hava sıcaklığı ve su koşullarına yakın özellikler taşıdığını ve adaptasyonlarının sağlandığını belirtti.

Tesis İçin Menü Çalışması Yapıldı

Kaymakam Kılıç, tesisin faaliyete geçmesinin ardından menü çalışmaları da yapıldığını söyledi. Bu kapsamda balık çorbası, balık burger ve balık dürüm hazırlandığını belirten Kılıç, tesiste ayrıca tavuk menüleri, makarna çeşitleri, serpme kahvaltı, gözleme, ızgara köfte, tavuk pirzola ve tatlı çeşitlerinin bulunduğunu ifade etti.

Kılıç, çalışmalar kapsamında yerel istihdama da katkı sağlanmasının amaçlandığını ve tesiste 3 kadının istihdam edildiğini söyledi.

Kaymakam Kılıç, tesisin yalnızca yemek hizmeti sunan bir işletme olarak değerlendirilmediğini, çevresinin ailelerin de zaman geçirebileceği bir alan olarak kullanılmasının hedeflendiğini belirtti.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu