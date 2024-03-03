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Tarzan Rıfkı nerede çekildi? Tarzan Rıfkı hangi şehirde, ormanda çekilmiştir?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Tarzan Rıfkı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği filmi ele aldık. Peki, Tarzan Rıfkı nerede çekildi? Tarzan Rıfkı hangi şehirde, ormanda çekilmiştir?

İzleyenleri ekrana bağlayan Tarzan Rıfkı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Tarzan Rıfkı, Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın üstlendiği, 1986 yapımı bir Türk filmidir. İşte çok beğenilmekte olan yapımlar arasında yer alan filmin detaylarını sizler için ele aldık. Peki, Tarzan Rıfkı nerede çekildi? Tarzan Rıfkı hangi şehirde, ormanda çekilmiştir?

TARZAN RIFKI NEREDE ÇEKİLDİ?

Tarzan Rıfkı filminin çekimleri İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve semtlerinde gerçekleştirilmiştir. Buna göre Tarzan Rıfkı İstanbul'da çekilmiştir.

TARZAN RIFKI HANGİ YIL ÇIKTI?

Tarzan Rıfkı, Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın üstlendiği, 1986 yapımı bir Türk filmidir. Güldürü türündeki sinema filminin başrollerinde Kemal Sunal ve Suna Yıldızoğlu oynamıştır.

TARZAN RIFKI KONUSU NE?

Sakarlığı ve beceriksizliği yüzünden bir baltaya sap olamayan Rıfkı, kendini Tarzan sanmaktadır ve zamanının büyük çoğunluğu ormanda geçmektedir. Fakir ve saf bir delikanlı olan Tarzan Rıfkı tesadüfler sonucu kendisini mafyanın içinde bulur. Ve bu kanunsuz adamlar Rıfkı'yı kendi kirli işlerinde kullanmak isterler. Ama sakarlığı yüzünden mafyanın bütün işlerini altüst eden Rıfkı, sonunda mafya babasınıda çileden çıkarır. Çareyi Rıfkı'yı ortadan kaldırmakta arayan mafya, akla gelmeyecek her türlü yola başvurarak harekete geçer.

TARZAN RIFKI OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Tarzan Rıfkı

Suna Yıldızoğlu - Melahat

Saadettin Erbil - Abdullah

Asuman Arsan - Manyak Rıfatın öldürdüğü kadın

Dinçer Çekmez - Zeki

Ece Berkant - Gül

Yadigar Ejder - Bitirim

Ünal Gürel - Kerpeten Hüsnü/Duba Hüsnü

Adem Taşay -

Süheyl Eğriboz - Manyak Rıfat

Coşkun Göğen - Abdullahın adamı

Ekrem Dümer - Polis müdürü

Demiray Erül - Komiser Asım.

Zeki Sezer - Kerpeten Hüsnünün adamı

Hakkı Kıvanç - Abdullahın adamı

Hayri Caner - iskelet

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