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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2024 ne zaman? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

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Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılında yapılacak personel alımı hakkında bilgi arayan vatandaşlar için başvuru süreci ve gerekli şartları açıkladı. Başvuru nasıl yapılır, hangi şartlar gereklidir ve alım süreci ne zaman başlayacak gibi soruların yanıtları merakla bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2024 ne zaman? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten Bakanlığının personel alımıyla ilgili paylaşımda bulundu. Yumaklı'nın paylaşımında, Bakanlığın istihdam edilmek üzere alınacak personele ilişkin branşlar ve sayıları paylaşıldı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2024 ne zaman? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Detaylar haberimizde...

PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Personel alımıyla ilgili açıklama yapan Bakan Yumaklı, "Tarım ve Orman Bakanlığı ailesi büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz 5 bin 500 personel alımına ilişkin süreci başlatıyoruz. Aramıza katılacak arkadaşlarımızın gayretli çalışmaları tarım, orman ve su alanlarındaki gücümüze güç katacak. Ülkemizin dört bir yanında Bakanlığımızın faaliyetleri artarak devam edecek. Göreve başlayacak tüm yeni mesai arkadaşlarımı kutluyor, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2024 ne zaman? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli personel alımına ilişkin ilan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin internet sitesinde yayımlandı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU (LİNK)

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Kamu Gündem Eğitim Yaşam Haberler

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