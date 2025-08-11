11 Ağustos, tarih boyunca dünya ve Türkiye'de önemli gelişmelere sahne olmuş bir gündür. Bu tarihte gerçekleşen olaylar, siyaset, kültür, bilim ve ekonomi alanlarında iz bırakan dönüm noktalarını oluşturmuştur. Özellikle Lozan Antlaşması'nın yürürlüğe girmesi, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı bir anı simgelerken; Dom Pérignon'un ilk şampanyayı üretmesi, kutlamaların vazgeçilmezi haline gelen bir içeceğin doğuşunu işaret etmektedir. 11 Ağustos ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor. Tarihte bugün ne oldu? 11 Ağustos tarihinde neler oldu?

ÖNEMLİ OLAYLAR

1473 – Fatih Sultan Mehmet komutasındaki Osmanlı ordusu, Akkoyunlu Devleti'nin ordusunu Otlukbeli Muharebesi'nde yendi.

1480 – Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması, İtalya'nın Otranto limanını zaptetti.

1914 – I. Dünya Savaşı sırasında, Birleşik Krallık Kraliyet Donanması'ndan kaçan Alman zırhlıları Goeben ve Breslau, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Osmanlı Devleti'ne sığındı.

1934 – San Francisco Körfezi'ndeki Alcatraz Adası'na ilk federal mahkûmlar getirildi.

1942 – Sinema oyuncusu Hedy Lamarr ve besteci George Antheil, radyo kontrollü torpido yönlendirme sistemi için patent aldılar.

1965 – Los Angeles'ın Watts bölgesinde ırksal gerginlikler nedeniyle ayaklanmalar başladı; 34 kişi hayatını kaybetti.

1973 – Bronx'ta bir ev partisinde DJ Kool Herc, breakbeat tekniğini tanıtarak hip-hop müziğinin doğuşuna zemin hazırladı.

1992 – Minnesota, Bloomington'da Mall of America alışveriş merkezi açıldı.

DOĞUMLAR

1921 – Alex Haley, Amerikalı yazar (d. 1992)

1942 – Viola Davis, Amerikalı oyuncu

1950 – Steve Wozniak, Apple Inc.'in kurucularından Amerikalı mühendis

1953 – Hulk Hogan, Amerikalı profesyonel güreşçi ve aktör

1978 – Jermain Taylor, Amerikalı boksör

ÖLÜMLER