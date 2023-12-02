Tarih belli oldu! GTA 6 FRAGMAN YAYINLANDI MI? Gta 6 fragman yayınlanma tarihi belli oldu! Gta VI (6) fragman izle!

Rockstar Games GTA VI'yı resmi olarak duyurdu. Gözler şimdi ilk fragmana çevrildi. Peki, GTA 6 fragman yayınlandı mı? Gta 6 fragman yayınlanma tarihi belli oldu mu? Gta VI (6) fragman izle! İşte detaylar…

Oyuncular, GTA VI'nın duyurusunu uzun süredir bekliyordu. Rockstar Games X hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu sonunda netleştirdi ve heyecanı daha da artırdı. Peki, GTA 6 fragman yayınlandı mı? Gta 6 fragman yayınlanma tarihi belli oldu mu? Gta VI (6) fragman izle! İşte detaylar…

GTA 6 FRAGMAN YAYINLANDI MI?

GTA 6'nın duyuru videosunu büyük bir heyecanla bekleyen birçok kişi için beklenen haber nihayet geldi. Rockstar Games, yaptığı açıklama ile Grand Theft Auto 6'nın ilk videosunun (oyunun ismi değişebilir) 5 Aralık Salı günü yayınlanacağını duyurdu. Verilen saat bilgisine göre, fragman Türkiye saatiyle 17:00'de izleyicilerle buluşacak.

GTA 6 FRAGMAN YAYINLANMA TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Resmi duyuru yayımlanmadan kısa bir süre önce, duyuru videosu hakkında haber yapmış ve Rockstar Games'e yakın kaynaklardan gelen bilgileri sizlerle paylaşmıştık. Bu bağlamda, daha önce birçok doğru tahminde bulunan Tez2 gibi güvenilir kaynaklar, oyun fragmanının en geç Salı günü yayınlanacağını öne sürmüştü. Resmi duyurunun gelmesiyle birlikte, bu dedikoduların doğrulandığı görüldü.

GTA VI (6) FRAGMAN İZLE

Oyunun fragmanı 5 Aralık günü yayınlanacak. Fragman paylaşıldığında haberimize eklenecektir.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK, ÖN SİPARİŞ NE ZAMAN?

GTA 6'nın uzun zamandır geliştirildiği Rockstar Games tarafından doğrulanmıştı. Geçtiğimiz günlerde şirket şu açıklamayı yapmıştı: "GTA V'in beklenmedik uzun ömürlülüğüyle beraber, pek çoğunuzun Grand Theft Auto serisindeki yeni oyunu merakla beklediğini biliyoruz. Başladığımız her projede hedefimiz, daha önce başardığımızın bir adım ötesine geçmek. Bu nedenle yeni Grand Theft Auto'nun geliştirme aşamasında olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Hazır olduğumuzda daha fazla detay paylaşmak için sabırsızlanıyoruz, resmi detaylar için Rockstar Newswire kanalını takip etmeyi unutmayın."

Resmi fragman hakkında bilgi gelmezken gözler Rockstar'ın yeni bir duyurusuna çevrildi. Öte yandan GTA 6'nın ön sipariş tarihi hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre GTA 6 ön sipariş tarihi 12 Aralık 2023 olarak açıklandı.