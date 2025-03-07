TAM ALTIN FİYATLARI: 7 Mart bugün altında son durum ne? Reşat altın ne kadar?

Küresel piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmeler, altın fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Özellikle ABD'nin Çin'e yönelik uyguladığı ek gümrük vergisi kararları ve Çin'in buna karşılık aldığı ekonomik tedbirler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oldu. Peki, 7 Mart 2025 tarihi itibarıyla altın piyasasında son durum nedir? Reşat altın ne kadar? Güncel altın fiyatları ne durumda? İşte, altın piyasasındaki en son gelişmeler ve detaylar...

?TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın saat 10:23 itibariyle yüzde 0,30 artarak 22414.03'ten işlem görüyor.

7 Mart bugün altında son durum ne

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını saat 10:23 itibariyle yüzde 0,30 artarak 22960.36 'den işlem görüyor.

Reşat altın ne kadar

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat altını saat 10:23 itibariyle yüzde 0,30 artarak 23062.77'den işlem görüyor.