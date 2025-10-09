Tahsin Tam, Bursaspor'un yeni teknik direktörü olarak göreve başladı. Bursa doğumlu deneyimli çalıştırıcı, futbolculuk kariyerinden teknik direktörlüğe uzanan yolculuğuyla dikkat çekiyor. Peki, Tahsin Tam kimdir? Bursaspor'un yeni teknik direktörü Tahsin Tam kaç yaşında, nereli, kariyeri?

TAHSİN TAM KİMDİR?

Tahsin Tam, Türk futboluna hem futbolcu hem de teknik direktör olarak uzun yıllardır emek vermiş, deneyimi ve disipliniyle tanınan bir futbol adamıdır.

Futbolculuk döneminde defans mevkiinde görev yapan Tam, kariyerine Bursaspor altyapısında başlayarak, çeşitli alt lig takımlarında forma giymiştir. Aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik adamlık yoluna adım atan Tam, özellikle genç oyuncularla çalışma konusundaki başarısıyla dikkat çekmiştir.

Bursaspor altyapısında başlayan antrenörlük kariyeri, zamanla birçok Süper Lig ve 1. Lig kulübünde yardımcı antrenörlükle devam etmiş; ardından teknik direktörlük görevleriyle daha fazla sorumluluk üstlenmiştir.

Hem saha içindeki duruşu hem de oyuncu gelişimine verdiği önemle bilinen Tahsin Tam, Türk futboluna kazandırdığı genç yetenekler ve mücadeleci oyun anlayışıyla adından söz ettirmiştir.

TAHSİN TAM KAÇ YAŞINDA?

Tahsin Tam, 15 Eylül 1969 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 56 yaşındadır. Futbola oldukça genç yaşta adım atan ve uzun yıllar boyunca aktif olarak sahalarda yer alan Tam, yaşının getirdiği birikim ve deneyimle bugün Türk futbolunun tecrübeli teknik direktörleri arasında yer almaktadır.

TAHSİN TAM NERELİ?

Tahsin Tam, Bursa doğumludur. 1969 yılında bu şehirde dünyaya gelen Tam, futbola da yine memleketinin köklü kulübü olan Bursaspor'un altyapısında başlamıştır.

Bursa ile futbol ilişkisi sadece doğduğu yerle sınırlı kalmamış; gerek futbolcu gerekse teknik adam olarak da bölgedeki birçok kulüpte görev yapmıştır. Futbolculuk döneminde İnegölspor, Kestel Belediyesi GSK ve Gemlikspor gibi bölge takımlarında forma giymesi, onun memleketine bağlılığını da göstermektedir.

TAHSİN TAM'IN KARİYERİ

Tahsin Tam'ın futbolculuk kariyeri, altyapısından yetiştiği Bursaspor'da başlamış; daha sonra Türkiye'nin farklı şehirlerinde mücadele eden alt lig takımlarında defans oyuncusu olarak devam etmiştir. İnegölspor, Bozüyükspor, TKİ Tavşanlı Linyitspor, Gebzespor, Gönenspor, Kestel Belediyesi GSK ve Gemlikspor gibi takımlarda forma giyerek futbolculuk kariyerini tamamlamıştır.

Futbolculuk kariyerinin ardından, teknik adamlığa geçiş yapmış ve ilk adımı Bursaspor altyapısında atmıştır. Genç oyuncularla olan iletişimi, gelişim süreçlerine yaptığı katkılar sayesinde dikkat çeken Tam, kısa sürede çeşitli kulüplerin teknik ekiplerinde yer almaya başlamıştır.

Gaziantepspor, Göztepe, Sivasspor ve Antalyaspor gibi takımlarda yardımcı antrenörlük görevlerini üstlenmiş; bu kulüplerde edindiği tecrübeler, onu teknik direktörlük kariyerine hazırlamıştır.

Daha sonra Bodrumspor, Karacabey Belediyespor, Bursaspor, Çorum FK ve Ankara Keçiörengücü gibi takımlarda teknik direktörlük yaparak, takımlarının lig mücadelelerinde yön veren isim olmuştur.

Tahsin Tam, 2025 yılı itibarıyla yeniden Arca Çorum FK ile anlaşarak teknik direktörlük koltuğuna oturmuştur. Disiplinli yapısı, sistemli futbol anlayışı ve özellikle altyapıya verdiği önem ile tanınan Tam, Türk futboluna kazandırdığı oyuncular ve iz bırakan çalışmalarıyla önemli bir kariyer profiline sahiptir.