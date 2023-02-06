Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem çok sayıda ilde etkili olurken enkaz altında kalanlardan gelen haberler üzüyor. Yemek videoları ile tanınan fenomen Taha Duymaz'dan haber alamayan ablası yardım istedi. Gelişme sonrası Taha Duymaz enkaz altında mı kaldı? Taha Duymaz kurtuldu mu gibi konular merak edildi.

Yemek videoları ve açıklamaları ile sık sık magazin gündeme gelen Taha Duymaz, bugün yaşanan ve ülkeyi yasa boğan deprem sonrası da gündeme geldi. Taha Duymaz'ın ablasının yaptığı paylaşım sonrası Taha Duymaz enkaz altında mı kaldı? Taha Duymazkurtuldu mu gibi konular merak edildi.

TAHA DUYMAZ ENKAZ ALTINDA MI KALDI?

Taha Duymaz'ın ablası, sosyal medya paylaşımında kardeşlerinden haber alamadığını ifade etti.Yardım isteyen Semiha Durmaz, kız kardeşi Melek Duymaz ve erkek kardeşi Taha Duymazdan haber almadığını ve enkaz altında olduğunu yazdı. Eniştesi ve halasından dan haber alamayan Semiha Duymaz "Lütfen yardımcı olun" diyerek yardım istedi.

Taha Duymaz'ın ablasının paylaşımları:

MasterChef Tunahan da Taha Duymaz ile ilgili yardım çağrısı yaparak mesajını paylaştı: