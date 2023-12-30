Suudi Arabistan Atatürk olayı nedir? Sorusu, dün yaşanmakta olan olaylar nedeniyle merak ediliyor. TFF, ekim ayında yaptığı açıklamayla Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçının 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacağını duyurdu. Peki, Suudi Arabistan Atatürk olayı nedir? Suudi Arabistan'da ne oldu? Süper Kupa krizi hakkında merak edilenler!

SUUDİ ARABİSTAN ATATÜRK OLAYI NEDİR?

Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'da oynanması gereken Turkcell Süper Kupa maçı iptal edildi. Organizasyona ev sahipliği yapan Suudi Arabistanlı yetkililer, TFF ile kulüplerin bu maç için özel hazırladığı Atatürk ve Cumhuriyet konseptli pankart, tişört, video ve 100. Yıl Marşı'na "Siyasi" diyerek karşı çıktı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Suudiler ve iki kulübün başkanları Dursun Özbek ve Ali Koç ile görüşüp krizi çözmeye çalıştı. Suudiler kararlarında ısrar edince Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri maça çıkmama kararı aldı ve organizasyon iptal edildi. İki kulübün futbolcuları ve yöneticileri sabahın erken saatlerinde yurda döndü.

SUUDİ ARABİSTAN'DA NE OLDU?

Karşılaşmadan saatler önce Süper Kupa maçı krize dönüştü. Maça saatler kala Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa'da, Suudi yönetiminin Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı'na izin verilmeyeceği öne sürüldü. TFF'den yapılan ilk açıklamada maçın oynanacağı vurgulanarak, "Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır." Denildi.

Talepler karşılanmazsa takımlar sahaya çıkmama kararı aldı. Kriz sürerken TFF ve kulüp başkanları görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme sonrası önce kulüplerin maça çıkacağı açıklandı. Ancak Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray, kamp yaptığı otelden ayrılmadı.