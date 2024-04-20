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Survivor eleme adayları kim oldu? 20 Nisan Survivor'da potaya kim girdi?

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TV8'in popüler yarışması Survivor'da eleme adayları ve elenen yarışmacılar merak konusu oldu. Survivor'ın dünkü bölümünde kimin elendiği ve kimin eleme adayı olduğu seyirciler tarafından araştırılıyor. Survivor'da hangi takımın dokunulmazlığı kazandığı ve kimin adaya veda ettiği de gündemde. Survivor'da potaya giren isimler ve eleme adayları hakkında tüm detaylar haberimizde. Peki, Survivor eleme adayları kim oldu? 20 Nisan Survivor'da potaya kim girdi?

Survivor kim elendi ve adaya kim veda etti merak ediliyor. TV8'de yayınlanan Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu seyirciler tarafından merak ediliyor. Dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor potada kim var? Survivor'da kim yazıldı? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Mavi takımdan ilk eleme adayı olarak Berna oldu. Mavi takımın kaybettiği ikinci dokunulmazlık oyunu sonrasında gerçekleştirilen konseyde Damla eleme adayı oldu.

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da son elenen yarışmacı Yaman Keleş adaya veda etti. Kırmızı takımdan Özgür ve Mavi takımdan Sercan, Yaman ve Batuhan'ın eleme potasında olduğu eşleşmede ilk turda rakiplerine karşı üstünlük sağladı. Yaman ve Batuhan arasındaki mücadelede ise takım arkadaşına üstünlük kuran Batuhan oldu. Böylelikle, Yaman Keleş elenen isim oldu.

Survivor eleme adayları kim oldu? 20 Nisan Survivor'da potaya kim girdi?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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