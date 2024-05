Survivor'da bu hafta kim elendi? Survivor'da kim elendi? Survivor Damla elendi mi? TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2024 yarışması seyirciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Bu hafta Survivor'da kim elendi ve Survivor'da kim gitti merak ediliyor. En son yayınlanan bölümde Damla Can, Nefise, Batuhan ve Özgür arasında eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da kim elendi, kim gitti? Survivor Damla elendi mi? Detaylar haberimizdedir...

Finaline günler kalan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Özgür, Damla Can, Batuhan ve Nefise arasında kıran kırana geçen bir mücadele yaşandı.

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Damla Can, Nefise, Batuhan ve Özgür arasında eleme heyecanı yaşandı. Kıran kırana geçen mücadelede yarışmaya veda eden isim Damla Can oldu.

SURVİVOR 2024 YARIŞMACILARI

Kırmızı Takım: Merve Aydın, Pınar Saka, Nagihan Karadere, Gizem Memiç, Aleyna Kalaycıoğlu, Berna Canbeldek, Doğukan Manço, Ersin Korkut, Sercan Yıldırım, Turabi, Bozok Goren, Nihat Altınkaya, Özgür Tetik, Kardeniz Kılıç,Mustafa Kemal Kurt

Mavi Takım: Seda Aktuğlu, Seda Ocak, Nefise Karatay, Begüm Yücetan, Sahra Işık, Damla Can, Yiğit Poyraz, Hakan Hatipoğlu, Yasin Obuz, Yunus Emre Özden, Ogeday Girişken, Furkan Kızılay, Yaman Keleş, Uğurtan Dora