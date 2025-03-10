SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 9 MART: Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve kim elendi?

Geçtiğimiz günlerde TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Survivor 2025, eleme potasındaki isimlerin oynadığı düello oyunları ile gündeme damga vurdu. Oyunların sonucunda adaya veda eden ismin kim olduğu izleyiciler tarafından en çok araştırılan konular arasına girdi. Peki, Survivor yarışmasında dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da kim elendi? İşte, Survivor 2025'e dair merak edilen tüm detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

?Survivor 2025'in 9 Mart 2025 tarihli son bölümünde, All Star ve Gönüllüler takımları arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu parkurda geçen mücadelede, Gönüllüler takımı üstünlük sağlayarak dokunulmazlığı kazandı.

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor All Star 2025'in 9 Mart tarihinde yayınlanan son bölümünde eleme heyecanı ve düello mücadeleleri nefes kesti. 9 Mart 2025 akşamı gerçekleşen eleme konseyinde, elemeye kalan isimler arasında Efecan Dianzenza ve Batuhan Gökgöz vardı. İkili arasında gerçekleşen düello mücadelesinde, Batuhan, Efecan'ı 5-1 gibi net bir skorla yenerek yarışmaya devam etmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte Efecan Dianzenza, Survivor All Star 2025'e veda eden yarışmacı oldu.

Survivor'da kim elendi

SURVİVOR DÜELLO OYUNLARINI KİM KAZANDI?

Düello oyunlarının ilk ayağında şu eşleşmeler yaşandı:

Sedat vs. Efecan: Sedat, Efecan'ı 5-0 yenerek eleme potasından çıktı.

Poyraz vs. Batuhan: Poyraz, Batuhan'ı 5-0 mağlup ederek elemeyi atlattı.

Bu sonuçların ardından Sedat ve Poyraz, eleme potasından kurtulurken, Efecan ve Batuhan final düellosunda kozlarını paylaştı. Finalde Batuhan üstün gelerek yarışmada kalırken, Efecan elenerek adaya veda etti.