Survivor'da eleme adayı kim oldu? 27 Mart dün Survivor'da dokunulmazlığı kim aldı?

Survivor'da eleme adayı kim oldu, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde devam eden Survivor All Star'da eleme potasının öncesinde eleme adayları belirlenmeye devam ediyor. Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım hangisi oldu?

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı arasındaki mücadele tüm heyecanıyla devam ediyor. Survivor All Star'da 26 Mart'ta oynanan ikinci dokunulmazlık oyunu da Ünlüler Takımı kazanmıştı. Dün Survivor'da Anlat Bakalım heyecanı ve Acun Medya futbol heyecanı yaşandı. Bir eleme adayı belirlenmedi.

Ünlüler ve gönüllüler takımı, 27 Mart Pazar akşamı sezonun en eğlenceli ve keyifli Anlat Bakalım bölümünde yarıştı. Birbirinden ünlü ve eski Survivor yarışmacıları ile en fazla kelime bilmeye gayret eden isimler, ödül için rekabet etti. Anlat Bakalım Özel oyununun ödülü ise dondurma oldu. Oyunun ise ünlüler takımı aldı.

27 MART SURVİVOR FUTBOL MAÇINI KAZANAN TAKIM ACUN MEDYA OLDU

Acun Medya ve Survivor All Star takımları arasında birleşme haftasında nefes kesen futbol maçı düzenlendi. Oyunda Sergen Yalçın da Acun Medya takımında forma giydi. Maçı ise Ertem Şener anlattı. Maçın kazananı 6-2 Acun Medya oldu.

Haberler.com - Gündem