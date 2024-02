Survivor 2024 Turabi elendi mi? Survivor All Star Turabi neden yok, neden elendi? Survivor All Star Turabi Çamkıran neden gitti?

Survivor 2024 All Star kadrosunda yer alan ve Kırmızı takımda mücadele eden Turabi Çamkıran yeni sezona oldukça iddialı başladı.

SURVİVOR 2024 TURABİ ELENDİ Mİ?

Survivor 2024 All Star'da Kırmızı takımda mücadele eden Turabi Çamkıran son dokunulmazlık oyununda yer almamıştı. Yarışmacının iç yan bağlarında yırtık oluştuğu tespit edilirken en az 2 hafta yarışmacının dinlenmesi gerektiği açıklaması üzerine yarışmacı dün akşam ekrana gelen dokunulmazlık oyununda yer almazken bu akşam ekrana gelecek olan haftanın son dokunulmazlık mücadelesinde de yer alması beklenmiyor. Acun Ilıcalı'nın son konseyde yaptığı açıklamaya göre Turabi'nin sakatlığı tekrar nüksetti.

Acun Ilıcalı, sakatlanan Turabi'nin yarışmaya devam edemeyeceğini duyurdu. Ilıcalı, "Survivor'da Turabi kısa sürede büyük iz bıraktı. Geçtiğimiz hafta oyuna çıkarken sakatlığı oldu. 5 gün boyunca doktoruyla Turabi görüştü. Sonunda Turabi'den gelen haber maalesef iyi değil. Turabi yarışmanın geleceğiyle ilgili verdiği kararı bize açıkladı. Survivor All Star'a devam edemeyeceğini söyledi." şeklinde konuştu.

SURVİVOR TURABİ KİMDİR?

Turabi Çamkıran, 3 Temmuz 1987 tarihinde Mersin ilinde doğdu. Aslen Kahramanmaraş Afşin'lidir. Mersin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi'ne gitti fakat bitiremedi, liseyi Survivor yarışmasından sonra bitirdi. Gençliğinden beri hem breakdance hem de Muay Thai dövüş sanatıyla ilgilendi.

2013 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. 2014, 2015 ve 2018 yıllarında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasına katıldı. 2014 Survivor Gönüllüler takımında yer aldı şampiyon oldu. 2015 yılında Survivor All Star yarışmasında da 1. oldu ve art arda iki kez Survivor yarışmasını kazanan ilk kişi oldu. Survivor yarışmasından sonra birkaç sinema filmi ve dizide rol aldı.