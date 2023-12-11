Survivor 2024 All Star yeni kadrosu kimlerden oluşuyor ve kırmızı-mavi takımlar belli oldu mu gündeme geliyor. Ocak ayında yayınlanmaya başlayacak olan Survivor 2024 All Star'da kadrolar netleşti. Kırmızı-Mavi Takım yarışmacıları kimler ve Survivor All Star yeni kadrosu merak ediliyor. Peki, Survivor 2024 All Star Yeni Takımlar Belli Oldu! Kırmızı-Mavi Takım yarışmacıları kimler? Survivor All Star yeni kadrosu açıklandı!

Survivor 2024 All Star yeni takımların açıklamasıyla beraber, kırmızı-mavi takım yarışmacıları kimler ve Survivor All Star yeni kadrosu kimlerden oluştuğu gündeme geliyor. Survivor 2024 All Star için heyecanlı geri sayım devam ediyor. Survivor 2024 All Star Yeni Takımlar Belli Oldu! Kırmızı-Mavi Takım yarışmacıları kimler? Survivor All Star yeni kadrosu açıklandı! Detaylar haberimizdedir…

SURVIVOR 2024 ALL STAR YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU

Survivor 2024 kadrosunda Turabi, Nagihan Karadere, Hakan Hatipoğlu, Nihat Altınkaya, Yasin Obuz, Ersin Korkut, Nefise Karatay, Ogeday Girişken, Gizem Memiç, Furkan Kızılay, Damla Can, Sercan Yıldırım, Merve Aydın, Yunus Emre Özden, Sahra Işık, Doğukan Manço, Yiğit Poyraz, Aleyna Kalaycıoğlu, Seda Ocak ve Özgür Tetik yer alıyor. Oldukça güçlü isimlerin yer aldığı kadroda takımlar dün akşam yayınlanan programla belli oldu. İddialı yarışmacılar Kırmızı ve Mavi olarak iki takıma ayrıldı. 1 Ocak'ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yarışmanın yeni formatında yarışmacılar SMS olmadan performansa göre değerlendirilecek.

KIRMIZI-MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

Mavi Takım Yarışmacıları

Nefise Karatay

Seda Ocak

Begüm Yücetan

Sahra Işık

Seda Aktuğlu

Damla Can

Hakan Hatipoğlu

Yiğit Poyraz

Yasin Obuz

Özgür Tetik

Yunus Emre

Ogeday Girişken

Kırmızı Takım Yarışmacıları

Pınar Saka

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Gizem Memiç

Aleyna Kalaycıoğlu

Berna Canbeldek

Doğukan Manço

Furkan Kızılay

Ersin Korkut

Sercan Yıldırım

Turabi

Bozok Gören

Nihat Altınkaya

SURVIVOR ALL STAR YENİ KADROSU

Survivor 2024 All Star için heyecanlı geri sayım devam ediyor. MasterChef All Star'ın final yapmasının ardından başlayacak olan Survivor 2024 için takımlar dün akşam gerçekleştirilen programla belli oldu.