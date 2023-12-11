Survivor 2024 All Star Yeni Takımlar Belli Oldu | Kırmızı-Mavi Takım yarışmacıları kimler? Survivor All Star yeni kadrosu açıklandı!
Survivor 2024 All Star yeni kadrosu kimlerden oluşuyor ve kırmızı-mavi takımlar belli oldu mu gündeme geliyor. Ocak ayında yayınlanmaya başlayacak olan Survivor 2024 All Star'da kadrolar netleşti. Kırmızı-Mavi Takım yarışmacıları kimler ve Survivor All Star yeni kadrosu merak ediliyor. Peki, Survivor 2024 All Star Yeni Takımlar Belli Oldu! Kırmızı-Mavi Takım yarışmacıları kimler? Survivor All Star yeni kadrosu açıklandı!
Survivor 2024 All Star yeni takımların açıklamasıyla beraber, kırmızı-mavi takım yarışmacıları kimler ve Survivor All Star yeni kadrosu kimlerden oluştuğu gündeme geliyor. Survivor 2024 All Star için heyecanlı geri sayım devam ediyor. Survivor 2024 All Star Yeni Takımlar Belli Oldu! Kırmızı-Mavi Takım yarışmacıları kimler? Survivor All Star yeni kadrosu açıklandı! Detaylar haberimizdedir…
SURVIVOR 2024 ALL STAR YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU
Survivor 2024 kadrosunda Turabi, Nagihan Karadere, Hakan Hatipoğlu, Nihat Altınkaya, Yasin Obuz, Ersin Korkut, Nefise Karatay, Ogeday Girişken, Gizem Memiç, Furkan Kızılay, Damla Can, Sercan Yıldırım, Merve Aydın, Yunus Emre Özden, Sahra Işık, Doğukan Manço, Yiğit Poyraz, Aleyna Kalaycıoğlu, Seda Ocak ve Özgür Tetik yer alıyor. Oldukça güçlü isimlerin yer aldığı kadroda takımlar dün akşam yayınlanan programla belli oldu. İddialı yarışmacılar Kırmızı ve Mavi olarak iki takıma ayrıldı. 1 Ocak'ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yarışmanın yeni formatında yarışmacılar SMS olmadan performansa göre değerlendirilecek.
KIRMIZI-MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?
Mavi Takım Yarışmacıları
- Nefise Karatay
- Seda Ocak
- Begüm Yücetan
- Sahra Işık
- Seda Aktuğlu
- Damla Can
- Hakan Hatipoğlu
- Yiğit Poyraz
- Yasin Obuz
- Özgür Tetik
- Yunus Emre
- Ogeday Girişken
Kırmızı Takım Yarışmacıları
- Pınar Saka
- Merve Aydın
- Nagihan Karadere
- Gizem Memiç
- Aleyna Kalaycıoğlu
- Berna Canbeldek
- Doğukan Manço
- Furkan Kızılay
- Ersin Korkut
- Sercan Yıldırım
- Turabi
- Bozok Gören
- Nihat Altınkaya
SURVIVOR ALL STAR YENİ KADROSU
Survivor 2024 All Star için heyecanlı geri sayım devam ediyor. MasterChef All Star'ın final yapmasının ardından başlayacak olan Survivor 2024 için takımlar dün akşam gerçekleştirilen programla belli oldu.