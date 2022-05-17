Süper lig puan durumu! 17 Mayıs 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 38. hafta Süper lig fikstürü
Haberler.com - Gündem
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Süper lig puan durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Lig heyecanı tam gaz devam ederken, son oynanan maçlar sonrasında puan durumu ve sıralama merak ediliyor. 17 Mayıs 2022 tarihinde Süper lig puan durumu nasıl? 38. haftada Süper lig 1. sırada kim var? İşte, 38. hafta Süper lig fikstürü ve Süper lig skor tablosu…
Süper lig puan durumu ve sıralaması nasıl merak ediliyor. Liglerin puan durumu, haftanın maçları devam ederken belli oluyor. Son oynanan maçların ardından 38. hafta sonuçlarına dair oluşan puan durumunu haberimizde sizler için derledik. İşte, 38. hafta Süper lig fikstürü ve 38. hafta Süper lig puan durumu ve maç sonuçları…
SÜPER LİG PUAN DURUMU VE SKOR TABLOSU
Bu hafta oynanan zorlu maçlar sonrası merakla araştırılan Süper lig son puan durumu:
Süper Lig
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|1
|Trabzonspor
|37
|23
|12
|2
|68
|33
|35
|81
|2
|Fenerbahçe
|37
|20
|10
|7
|68
|38
|30
|70
|3
|Konyaspor
|37
|20
|7
|10
|65
|44
|21
|67
|4
|Başakşehir
|37
|18
|8
|11
|53
|35
|18
|62
|5
|Alanyaspor
|37
|18
|7
|12
|66
|58
|8
|61
|6
|Beşiktaş
|37
|15
|13
|9
|55
|47
|8
|58
|7
|Antalyaspor
|37
|16
|10
|11
|53
|46
|7
|58
|8
|Karagümrük
|37
|16
|9
|12
|47
|51
|-4
|57
|9
|Adana Demirspor
|37
|14
|10
|13
|53
|47
|6
|52
|10
|Sivasspor
|37
|13
|12
|12
|50
|49
|1
|51
|11
|Galatasaray
|37
|14
|9
|14
|50
|52
|-2
|51
|12
|Kasımpaşa
|37
|14
|8
|15
|63
|55
|8
|50
|13
|Hatayspor
|37
|14
|8
|15
|52
|59
|-7
|50
|14
|Kayserispor
|37
|12
|11
|14
|53
|59
|-6
|47
|15
|Giresunspor
|37
|12
|9
|16
|40
|43
|-3
|45
|16
|Gaziantep FK
|37
|11
|10
|16
|46
|56
|-10
|43
|17
|Rizespor
|37
|10
|6
|21
|44
|69
|-25
|36
|18
|Altay
|37
|9
|7
|21
|37
|53
|-16
|34
|19
|Göztepe
|37
|7
|7
|23
|40
|70
|-30
|28
|20
|Ö.K Yeni Malatya
|37
|5
|5
|27
|27
|66
|-39
|20
SÜPER LİG 38. HAFTA FİKSTÜRÜ
Avrupa'da ve ülkemizde lig heyecanı tüm hızıyla sürerken maç programları da merak konusu oluyor. İşte, 38. hafta fikstürü:
38. Hafta Maçları
20 Mayıs 2022 Cuma
21 Mayıs 2022 Cumartesi
Sivasspor
16.00Kayserispor
Yeni Malatyaspor
19.00Fenerbahçe
22 Mayıs 2022 Pazar
Fatih Karagümrük
16.00Alanyaspor
Atakaş Hatayspor
19.00Giresunspor
Adana Demirspor
19.00Göztepe
Haberler.com - Gündem
Maç Sonuçları, Süper Lig, Futbol, Gündem, Spor, Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500