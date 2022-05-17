Süper lig puan durumu! 17 Mayıs 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 38. hafta Süper lig fikstürü - Haberler

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Süper lig puan durumu! 17 Mayıs 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 38. hafta Süper lig fikstürü

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Süper lig puan durumu! 17 Mayıs 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 38. hafta Süper lig fikstürü

Süper lig puan durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Lig heyecanı tam gaz devam ederken, son oynanan maçlar sonrasında puan durumu ve sıralama merak ediliyor. 17 Mayıs 2022 tarihinde Süper lig puan durumu nasıl? 38. haftada Süper lig 1. sırada kim var? İşte, 38. hafta Süper lig fikstürü ve Süper lig skor tablosu…

Süper lig puan durumu ve sıralaması nasıl merak ediliyor. Liglerin puan durumu, haftanın maçları devam ederken belli oluyor. Son oynanan maçların ardından 38. hafta sonuçlarına dair oluşan puan durumunu haberimizde sizler için derledik. İşte, 38. hafta Süper lig fikstürü ve 38. hafta Süper lig puan durumu ve maç sonuçları…

SÜPER LİG PUAN DURUMU VE SKOR TABLOSU

Bu hafta oynanan zorlu maçlar sonrası merakla araştırılan Süper lig son puan durumu:

Süper Lig
TakımOGBMAYAvP
1 Trabzonspor 372312268333581
2 Fenerbahçe 372010768383070
3 Konyaspor 372071065442167
4 Başakşehir 371881153351862
5 Alanyaspor 37187126658861
6 Beşiktaş 37151395547858
7 Antalyaspor 371610115346758
8 Karagümrük 37169124751-457
9 Adana Demirspor 371410135347652
10 Sivasspor 371312125049151
11 Galatasaray 37149145052-251
12 Kasımpaşa 37148156355850
13 Hatayspor 37148155259-750
14 Kayserispor 371211145359-647
15 Giresunspor 37129164043-345
16 Gaziantep FK 371110164656-1043
17 Rizespor 37106214469-2536
18 Altay 3797213753-1634
19 Göztepe 3777234070-3028
20 Ö.K Yeni Malatya 3755272766-3920

SÜPER LİG 38. HAFTA FİKSTÜRÜ

Avrupa'da ve ülkemizde lig heyecanı tüm hızıyla sürerken maç programları da merak konusu oluyor. İşte, 38. hafta fikstürü:

38. Hafta Maçları
20 Mayıs 2022 Cuma
Fraport Tav Antalyaspor
20.00
Galatasaray
Gaziantep Futbol Kulübü
20.00
Çaykur Rizespor
21 Mayıs 2022 Cumartesi
Altay
16.00
Kasımpaşa
Sivasspor
16.00
Kayserispor
Beşiktaş
19.00
İttifak Holding Konyaspor
Yeni Malatyaspor
19.00
Fenerbahçe
22 Mayıs 2022 Pazar
Medipol Başakşehir Fk
16.00
Trabzonspor
Fatih Karagümrük
16.00
Alanyaspor
Atakaş Hatayspor
19.00
Giresunspor
Adana Demirspor
19.00
Göztepe

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