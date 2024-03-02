Üye Girişi
Haberler

SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRELİ Mİ OLACAK 2024? TFF, Süper Lig ve 1. Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak?

Güncelleme:

Süper Lig ve 1. Lig'in gelecek 3 sezonu kapsayan yayın haklarını kimin aldığını merak etmekte olan izleyiciler, TFF, Süper Lig ve 1. Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? Sorusuna yanıt aramakta. Peki, TFF, Süper Lig ve 1. Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig maçları şifreli mi olacak?

Süper Lig maçları şifreli mi olacak? Sorusu, TFF, Süper Lig ve 1. Lig maçları 3 sezonu kapsayan yayın haklarını kimin alacağını merak etmekte olan sporseverler tarafından araştırılıyordu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama ile merak edilmekte olan sorular yanıt buldu. Peki, TFF, Süper Lig ve 1. Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig maçları şifreli mi olacak?

SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRELİ Mİ OLACAK 2024?

Süper Lig ve 1. Lig'in gelecek 3 sezonu kapsayan yayın haklarını, sezonluk 182 milyon dolar artı KDV karşılığında tekrardan beIN MEDIA GROUP kazandı. İhalede Saran Medya ile beIN Sports, TFF'ye teklifte bulunmuşlardı. beIN Sports 3 yıllığına yeniden Trendyol Süper Lig'in ve TFF 1. Lig'in yayıncı kuruluşu oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği temsilcilerinin yer aldığı Yayın İhale Komisyonu 29 Şubat'ta toplanmıştı. 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri hakkında düzenlenen ihalede Saran Medya ile beIN Sports yer almıştı.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Trendyol Süper Lig Gündem Medya Spor Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

ŞAHANE HAYATIM HANGİ GÜN? Şahane Hayatım dizisi ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor? MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? MSÜ ne zaman, hangi tarihte 2024? MSÜ sınavı başlangıç ve bitiş saati! SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRELİ Mİ OLACAK 2024? TFF, Süper Lig ve 1. Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 2 Mart İnstagram sorun mu var? Kopuk dizisi hangi gün? Kopuk dizisi nerede, saat kaçta yayınlanıyor? MSÜ Piercing, toka, takı yasak mı? MSÜ sınavına piercing, toka, takı ile alınır mıyım? MUHTARLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN 2024? Muhtarlık seçimleri hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak? SAKARYASPOR – MANİSA FK CANLI: Sakaryaspor – Manisa FK maçı nereden, nasıl izlenir? Sakaryaspor Manisa FK canlı yayın linki! HATAYSPOR – FENERBAHÇE CANLI: Hatayspor – Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir? Hatayspor Fenerbahçe canlı yayın linki! Sakaryaspor - Manisa FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sakaryaspor - Manisa FK maçı nereden izlenir? Hatayspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hatayspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir? BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2024? Emekli bayram ikramiyeleri ayın kaçında, hangi tarihte ödenecek? Yedigün hangi ülkenin? Yedigün boykot listesinde var mı, israil malı mı? Nottingham Forest - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nottingham Forest - Liverpool maçı nereden izlenir? GADDAR OYUNCULARI KİMDİR? Gaddar oyuncu kadrosunda kimler var?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title