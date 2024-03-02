SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRELİ Mİ OLACAK 2024? TFF, Süper Lig ve 1. Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig maçları şifreli mi olacak? Sorusu, TFF, Süper Lig ve 1. Lig maçları 3 sezonu kapsayan yayın haklarını kimin alacağını merak etmekte olan sporseverler tarafından araştırılıyordu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama ile merak edilmekte olan sorular yanıt buldu. Peki, TFF, Süper Lig ve 1. Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig maçları şifreli mi olacak?

SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRELİ Mİ OLACAK 2024?

Süper Lig ve 1. Lig'in gelecek 3 sezonu kapsayan yayın haklarını, sezonluk 182 milyon dolar artı KDV karşılığında tekrardan beIN MEDIA GROUP kazandı. İhalede Saran Medya ile beIN Sports, TFF'ye teklifte bulunmuşlardı. beIN Sports 3 yıllığına yeniden Trendyol Süper Lig'in ve TFF 1. Lig'in yayıncı kuruluşu oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği temsilcilerinin yer aldığı Yayın İhale Komisyonu 29 Şubat'ta toplanmıştı. 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri hakkında düzenlenen ihalede Saran Medya ile beIN Sports yer almıştı.