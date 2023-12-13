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Süper Lig maçları ertelendi mi? Süper Lig maçların ertelendi mi, iptal mi edildi? Süper lig ne zamana kadar ertelendi?

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Süper Lig maçları ertelendi mi? Sorusu, son günlerde meydana gelen olaylar kapsamında araştırılmakta. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Halil Umut Meler'in tedavi gördüğü hastanede açıklamalar yaptı. Peki, Süper Lig maçları ertelendi mi? Süper Lig maçların ertelendi mi, iptal mi edildi? Süper lig ne zamana kadar ertelendi?

Süper Lig maçları ertelendi mi? Sorusu, birçok futbolsever tarafından gündemde araştırılmakta ve merak edilmekte. TFF lig maçları ertelendi mi ve Süper lig maçları neden ertelendi 2023 sorularına yanıt aranıyor. Türkiye, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu ve tekmeli saldırısını konuşuyor. Peki, Süper Lig maçları ertelendi mi? Süper Lig maçların ertelendi mi, iptal mi edildi? Süper lig ne zamana kadar ertelendi?

SÜPER LİG MAÇLARI ERTELENDİ Mİ?

Türkiye, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu ve tekmeli saldırısını konuşuyor. Skandal olay sonrası gerçekleşen olağanüstü toplantı sonrası TFF Başkanı Büyükekşi, tüm Türkiye liglerindeki maçların süresiz olarak ertelendiğini duyurdu. Büyükekşi, "TFF olarak acil bu saate kadar toplantımızı gerçekleştirdik ve tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik. Artık yeter diyoruz" ifadelerini kullandı. Buna göre Süper Lig ve diğer tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelendi.

Süper Lig maçları ertelendi mi? Süper Lig maçların ertelendi mi, iptal mi edildi? Süper lig ne zamana kadar ertelendi?

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Liglere çok uzun ara verilecek mi sorusuna ise "Zannetmiyorum." diyerek yanıt verdi Buna göre Süper Lig ve diğer tüm liglerdeki maçların kısa süre içerisinde kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

Süper Lig maçları ertelendi mi? Süper Lig maçların ertelendi mi, iptal mi edildi? Süper lig ne zamana kadar ertelendi?

SÜPER LİG MAÇLARI NEDEN ERTELENDİ 2023?

Süper Lig'in 15. hafta maçında Ankaragücü, sahasında Rizespor ile karşılaştı. 2 kırmızı kartın çıktığı 1-1 biten müsabakanın hemen ardından sahaya dalan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yumruk darbesiyle yere yığılan Meler'e Koca, tekmeler savurdu.

Emir Ceran
Emir Ceran
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