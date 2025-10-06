2025 Ekim ayında futbolseverleri heyecanla bekleyen kritik bir dönem başlıyor! A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda kaderini belirleyecek Bulgaristan ve Gürcistan maçları için sahaya çıkıyor. Peki, Süper Lig'de milli ara ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Milli maçlar ne zaman başlıyor? Milli maçlara dair tüm detaylar haberimizde...

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda kritik maçlar için hazırlıklarına başladı. Türkiye, grup mücadelesinde Bulgaristan ve Gürcistan ile karşılaşacak. Bu hafta sonu başlayacak milli maç dönemi, futbolseverler tarafından büyük heyecanla bekleniyor. Peki, Türkiye'nin bu önemli müsabakaları ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar:

2025-2026 sezonunun milli ara döneminde Türkiye, 11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan ile deplasmanda karşılaşacak. Milliler, daha sonra 14 Ekim Salı günü Gürcistan'ı ağırlayacak. Bu maçlar, A Milli Takım için hem puan hem de prestij açısından büyük önem taşıyor.

SÜPER LİG'DE MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLIYOR

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ederken, milli ara dönemleri futbol takımlarının performansını etkileyen kritik bir süreci işaret ediyor. 2025 yılı Ekim ayında Süper Lig, milli ara nedeniyle geçici bir duraklama yaşayacak.

A Milli Takım oyuncuları, Süper Lig maçlarının ardından 10 Ekim Cuma günü saat 16.15'te özel uçakla Sofya'ya giderek Bulgaristan mücadelesi için hazırlıklarını sürdürecek. Bu dönemde Süper Lig ekipleri, milli oyuncularının yokluğunu yönetmek ve ligdeki pozisyonlarını korumak durumunda kalacak.

MİLLİ ARA KAÇ GÜN SÜRECEK?

2025 Ekim milli ara dönemi, toplamda yaklaşık dört gün sürecek. Milliler, 10 Ekim'de Bulgaristan'a hareket ettikten sonra 11 Ekim Cumartesi günü TSİ 21.45'te Bulgaristan karşılaşmasını oynayacak. Maç sonrası Türkiye'ye dönerek Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecekler.

Dört günlük bu süreç, teknik direktör Vincenzo Montella için oyuncuları dinlendirme, strateji oluşturma ve yeni taktikleri deneme fırsatı anlamına geliyor. Bu kısa ama yoğun dönem, A Milli Takım'ın sahadaki performansını doğrudan etkileyecek.

BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Takım'ın kritik Bulgaristan mücadelesi, 11 Ekim 2025 Cumartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak. Maç, futbolseverlere TRT 1 ekranlarından canlı olarak ulaşacak. Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak bu karşılaşma, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye'nin puan durumunu doğrudan etkileyecek önemli bir mücadele olarak öne çıkıyor.

Milliler, Sofya'da maç öncesinde stadyumda yürüyüş yapacak ve teknik direktör Vincenzo Montella ile bir oyuncu saat 19.00'da düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacak. Bu açıklamalar, maç öncesi taktiksel ipuçları ve oyuncuların hazır olup olmadığı hakkında bilgi verecek.