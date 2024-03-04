TFF, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçının 21.00 olarak açıklanan saatinin değiştiğini açıkladı. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda daha önce 21.00 olarak planlanan müsabakanın başlama saati 21.30 olarak güncellendi. Peki, Süper Kupa ne zaman oynanacak? 'Süper Kupa' biletleri ne zaman satışa çıkacak 2024?

SÜPER KUPA NE ZAMAN OYNANACAK?

Süper Kupa finali 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak 2024 Süper Kupa maçı hazırlıklarına başladıklarını bildirdi.

SÜPER KUPA BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Biletlerin ise Mart ayının ilk haftalarında satışa sunulması bekleniyor.