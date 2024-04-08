SÜPER KUPA maçı sonrası Fenerbahçe ne ceza alacak? Fenerbahçe ceza alacak mı?

Trendyol Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın kazananı Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa final maçında karşı karşıya geldi. Mücadelenin 3. dakikasında sarı-lacivertliler sahadan çekildi. Peki, SÜPER KUPA maçı sonrası Fenerbahçe ne ceza alacak? Fenerbahçe ceza alacak mı?

SÜPER KUPA MAÇI SONRASI FENERBAHÇE NE CEZA ALACAK?

Trendyol Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın kazananı Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa final maçında karşı karşıya geldi. Mücadelenin 3. dakikasında sarı-lacivertliler sahadan çekildi. Maçın hakemi Volkan Bayarslan, bir müddet bekledikten sonra maçı tatil etti.

TALİMATLAR NE DİYOR?

TFF'nin Süper Kupa ile ilgili talimatında 'bir takım müsabakaya çıkmazsa' başlıklı konunun ciddi yaptırımları var. Böyle bir durumda söz konusu takım Süper Kupa ve Türkiye Kupası'ndan sonraki sezon men edileceği gibi final organizasyonunun tüm masraflarını karşılamakla yükümlü oluyor. Ayrıca kulüp yöneticilerine de ciddi cezaların çıkma ihtimali bulunuyordu. Ancak 'müsabakaya çıkılır ve sahadan çekilme olursa' gibi bir başlık talimatta yok.

TFF NE CEZA VERECEK?

Dolayısıyla Fenerbahçe'nin dün U19 takımını sahadan çekmesi sonrası gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrilmiş durumda. TFF Yönetimi Süper Kupa'yla ilgili toplantı yapacak, devamında PFDK sevkleri gerçekleşecek. Sonrasında Galatasaray'ın 3-0 hükmen galip sayılacak.

GALATASARAY SÜPER KUPAYI NE ZAMAN ALACAK?

Dünkü maç normal süresinde tamamlanamadığı için kupa seremonisi de Şanlıurfa'da yapılamadı. Bunun için TFF'nin Galatasaray'ı resmen 3-0 hükmen galip etmesi gerekiyor. Sarı-Kırmızılı takımın Süper Kupa'yı alacağı tarih de Federasyon tarafından açıklanacak.