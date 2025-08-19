Bu sezon Süper Kupa, yeni formatıyla ilk kez oynanacak. Eskiden Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası kazananı arasında tek maçla belirlenen şampiyon, artık dört takımın katıldığı yarı finallerin ardından belli olacak. Türkiye Kupası finalinin sona ermesiyle birlikte Süper Kupa'daki eşleşmeler de şekillenmeye başladı. Süper Kupa maçı ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Süper Kupa maçı ne zaman? 2025 Süper Kupa'da yeni format nasıl olacak, hangi takımlar oynayacak?

SÜPER KUPA MAÇLARI NE ZAMAN?

Süper Kupa, bu sezon itibarıyla yeni formatıyla futbolseverlerin karşısına çıkacak ve karşılaşmalar tarafsız sahada, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karara göre, dört takımlı yarı final sistemiyle düzenlenecek organizasyonun maçları 2026 yılının Ocak ayında gerçekleştirilecek. Ancak kesin tarihler, Süper Lig sezonunun tamamlanmasının ardından TFF tarafından resmen duyurulacak. Takımların hazırlık süreci ve fikstür yoğunluğu da dikkate alınarak program netleştirilecek.

Yeni formata göre Süper Kupa eşleşemleri şöyle:

Galatasaray - Trabzonspor

Fenerbahçe - Süper Lig üçüncüsü

SÜPER KUPA NASIL OYNANACAK?

Yeni formatla düzenlenecek Süper Kupa'da yarı final eşleşmeleri, belirli kriterlere göre oluşturuluyor. Buna göre, Süper Lig şampiyonu Ziraat Türkiye Kupası finalistiyle; Türkiye Kupası şampiyonu ise Süper Lig ikincisiyle karşılaşıyor. Yarı finallerde galip gelen iki takım ise finalde Süper Kupa şampiyonluğu için mücadele edecek. Bu sezon Galatasaray hem Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu oldu hem de Süper Lig'i ilk iki sırada tamamlamayı garantiledi. Bu nedenle kural gereği, Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan takım da Süper Kupa yarı finallerinde yer alma hakkı kazanacak. Böylece dört takımlı yeni sistem, lig ve kupa performanslarına göre şekillenerek daha fazla takıma kupa mücadelesi imkânı sunmuş olacak.

SÜPER KUPA EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?

