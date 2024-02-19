Süper Kupa iptal mi, oynanacak mı, nerede oynanacak?

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Finali'nin tarihi ve oynanacağı stat netleşiyor. Peki, Süper Kupa iptal mi, oynanacak mı, nerede oynanacak?

SÜPER KUPA İPTAL Mİ, OYNANACAK MI?

Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan, "Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Riyad'da oynanmayan Süper Kupa için TFF'nin düşündüğü tarih ve stat: 3 Nisan - Şanlıurfa." ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA 11 NİSAN STADYUMU

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu ya da eski adıyla Şanlıurfa Gap Stadyumu, Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında, Spor Genel Müdürlüğü tarafından inşa ettirilen tam olimpik bir stadyumdur. Koltuk kapasitesi 28 bin 965'tir. Tribünlerin üstü tamamen kapalıdır.



TARİHÇE

Şanlıurfa'da spor aktivitelerinin daha yüksek standartlarda gerçekleştirilebilmesi için GAP Spor Kompleksi ve GAP Stadyumu projesi hazırlanmıştır. Diğer tesislerin daha sonra ihale edilmesi kaydıyla 30.000 kişilik Stadyum yapım ihalesi anahtar teslimi olarak 42 milyon 116 bin TL[1] olarak gerçekleştirilmiştir. Temeli 1992 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından atıldığında, 3 yılda bitirilmesi hedeflenen stadyum, seyirciye ilk kez 13 Aralık 2009'da kapılarını açmıştır. 5 Mayıs 2010 tarihinde 2009-2010 Sezonunda 2009-10 Türkiye Kupası Final Maçında Fenerbahçe ve Trabzonspor maçına ev sahipliği yapmış, karşılaşmada Trabzonspor Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanmıştır.

Şanlıurfa GAP Arena adıyla kullanıma açılan stadyumun adı 2017 yılında Şanlıurfa GAP Stadyumu olarak değiştirilmiştir.