SÜPER KUPA CANLI İZLE! 7 Nisan Fenerbahçe - Galatasaray maçı CANLI İZLE! Süper Kupa finali şifresiz izle!

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07-04-2024 GALATASARAY VS FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki TFF Süper Kupa maçı, ATV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI ATV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

ATV, Digiturk 25, D Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24, Turkcell TV+ 24, Vodafone TV 25 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SÜPER KUPA CANLI İZLE! (LİNK)

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN?

Galatasaray-Fenerbahçe Maçı, 07 Nisan Pazar günü oynanacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Fenerbahçe Maçı, saat 21:30 başlayacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ve Fenerbahçe, karşı karşıya geleceği TFF Süper Kupa maçı, Şanlıurfa'da, Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak.

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