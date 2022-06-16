Sümeyra Teymur, Gençlik Zirvesi Projesi'nde gençlere deneyimlerini aktardı - Haberler

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Sümeyra Teymur, Gençlik Zirvesi Projesi'nde gençlere deneyimlerini aktardı

Haberler.com - Gündem
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Sümeyra Teymur, Gençlik Zirvesi Projesi'nde gençlere deneyimlerini aktardı

Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur, "Gençlik Zirvesi Projesi" kapsamında çeşitli eğitim atölyelerine alınan gençlerle bir araya geldi. Haberler.com merkezinde gerçekleşen buluşmada, tanışma ve Haberler.com işleyişi hakkında bilgiler alan gençler, merak ettikleri sorular yanıtlandı.

T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, VELHASIL SOSYAL YAŞAM EĞİTİM ve KÜLTÜR DERNEĞİ tarafından yürütülen, AYNUR KARABULUT KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE "Gençlik Zirvesi Projesi" kapsamında çeşitli eğitim atölyelerine alınan gençler haberler.com merkezinde CEO Sümeyra Teymur ile bir araya geldi. Ziyarette gençler medya sektörü hakkında detaylı bilgiler edinirken haberler.com servislerini ziyaret ederek bilgi aldılar.

HABERLER.COM KAPILARINI GENÇLERE AÇTI

T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, VELHASIL SOSYAL YAŞAM EĞİTİM ve KÜLTÜR DERNEĞİ tarafından yürütülen, AYNUR KARABULUT KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE "Gençlik Zirvesi Projesi" kapsamında çeşitli eğitim atölyelerine alınan gençler haberler.com merkezinde CEO Sümeyra Teymur ile bir araya geldi.

Sümeyra Teymur Gençlik Zirvesi Projesi'nde gençlere deneyimlerini aktardı

SÜMEYRA TEYMUR GENÇLERE DENEYİMLERİNİ AKTARDI

Tanışma ve haberler.com işleyişi hakkında bilgiler alan gençler merak ettikleri sorulara aldıkları cevap sonrası Sümeyra Teymur öncülüğünde haberler.com servislerini ziyaret ederek bilgi aldılar. Ziyaret Sümeyra hanıma plaket ve çiçek takdimi ile son buldu.

Buluşmadan kareler:

Sümeyra Teymur Gençlik Zirvesi Projesi'nde gençlere deneyimlerini aktardı

Sümeyra Teymur Gençlik Zirvesi Projesi'nde gençlere deneyimlerini aktardı

Sümeyra Teymur Gençlik Zirvesi Projesi'nde gençlere deneyimlerini aktardı

Sümeyra Teymur Gençlik Zirvesi Projesi'nde gençlere deneyimlerini aktardı

Sümeyra Teymur Gençlik Zirvesi Projesi'nde gençlere deneyimlerini aktardı

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