Sugo Di Pomodoro tarifi! Masterchef Sugo Di Pomodoro nasıl yapılır? Sugo Di Pomodoro için gerekli malzemeler neler? Sugo Di Pomodoro hangi ülkeye ait?

Masterchef 12 Temmuz dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Sugo Di Pomodoro yemeğini yapmasını istendi. Peki Masterchef Sugo Di Pomodoro nasıl yapılır? Sugo Di Pomodoro yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Sugo Di Pomodoro yemeği tarifi! Sugo Di Pomodoro nasıl yapılır? Sugo Di Pomodoro yemek tarifi haberimizde...

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SUGO Dİ POMODORO HANGİ ÜLKENİN YEMEĞİ? SUGO Dİ POMODORO NEDİR, NE DEMEK?

Sugo di Pomodoro, İtalyan mutfağına ait geleneksel bir domates sosudur.

SUGO Dİ POMODORO İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

Malzemeler:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 soğan, doğranmış

2 diş sarımsak, doğranmış

800 gram domates (konserve veya taze rendelenmiş)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı kuru kekik

1 çay kaşığı kuru fesleğen

1 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı karabiber

Bir tutam şeker (tercihe bağlı)

Taze fesleğen yaprakları (süslemek için)

SUGO Dİ POMODORO NASIL YAPILIR?

Orta boy bir tencerede zeytinyağını ısıtın. Doğranmış soğanları ekleyin ve şeffaflaşana kadar kısık ateşte kavurun.

Sarımsakları ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun, sarımsakların yanmamasına dikkat edin.

Domatesleri tencereye ekleyin. Eğer kullanıyorsanız, taze domatesleri önceden rendeleyin veya konserve domatesleri doğrudan tencereye ekleyin. Domates salçasını da ekleyin.

Kuru kekik, kuru fesleğen, tuz ve karabiberi ekleyin. Şeker eklemek isterseniz, tat dengesini sağlamak için bir tutam şeker ekleyebilirsiniz. Karıştırın ve sosu kaynamaya bırakın.

Sos kaynadıktan sonra ateşi kısın ve tencerenin kapağını kapatın. Sosu hafifçe köpürene kadar kısık ateşte yaklaşık 20-30 dakika pişirin. Arada bir karıştırarak kontrol edin ve gerektiğinde tuz veya baharatları ayarlayın.

Sugo di Pomodoro, isteğe bağlı olarak pürüzsüz bir kıvam elde etmek için blendırdan veya çırpıcıdan geçirilebilir.

Sosu ocaktan alın ve taze fesleğen yapraklarıyla süsleyin.

Sugo di Pomodoro hazır! Bu lezzetli domates sosunu makarnalarınızda, pizzalarınızda veya diğer İtalyan yemeklerinde kullanabilirsiniz. Afiyet olsun!