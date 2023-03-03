Memur ve emekli maaşlarının belirlenmesinde etkili olan enflasyon oranı açıklamaları her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Şubat ayı enflasyon oranları açıklanıp açıklanmadığı vatandaşlar tarafından merak edilirken konu hakkında açıklama TÜİK'ten geldi. Peki, Şubat ayı enflasyon oranları ne kadar oldu? Enflasyon nasıl hesaplanır? Enflasyon nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan Enflasyon rakamları son 12 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Peki, Şubat ayı enflasyon oranları ne kadar oldu? Enflasyon nasıl hesaplanır? Enflasyon nedir? Detaylar haberimizde...

ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANLARI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki aya ilişkin verileri duruyor. Bu nedenle şubat ayı enflasyonunun 3 Mart tarihinde saat 10.00'da açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %55,18, aylık %3,15 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %3,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %55,18 ve on iki aylık ortalamalara göre %71,83 olarak gerçekleşti. Şubat ayı enflasyon oranları Temmuz ayında yapılacakemekli ve memur zam oranı için ikinci veri olacak

ENFLASYON NASIL HESAPLANIR?

Resmi enflasyon oranları ülkemizde Türkiye İstatistik Kurumu yani TÜİK tarafından hesaplanır. Bu hesaplama 2 farklı fiyat endeksine göre yapılır. Bu endeksler şöyledir:

ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi): ÜFE, satılan ürünlerin üreticiden çıktıktan sonra fiyatlarındaki değişimi ölçer.

TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi): TÜFE; ulaşım, gıda gibi tüketim mal ve hizmetlerin ücretlerindeki ağırlıklı ortalama fiyatları inceleyen bir ölçüdür.

ENFLASYON NEDİR?

Enflasyon, halk arasında fiyat artışı olarak adlandırılsa da bu tam olarak doğru değildir. Enflasyon, mal ve hizmetlerin fiyatlarının genel anlamda sürekli olarak artma eğiliminde olmasına denir. Yani tek bir üründe fiyat artışının olması enflasyon anlamına gelmez. Enflasyon söz konusu olduğunda 1 yıl önce 100 TL'ye aldığınız çok sayıda ürünü bugün bundan daha yüksek fiyata alacağınız anlamına gelir.