Üye Girişi
Haberler

Starbucks'ın piyasa değeri ne kadar? Starbuck değer mi kaybetti, zarar mı etti?

Son Güncelleme:
Abone Ol

ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın hisseleri, yatırımcıların satışların yavaşladığına ilişkin endişelerinin artmasıyla kayıp serisini 12'inci güne taşırken, şirketin piyasa değerinde 20 günde büyük azalık oldu. Peki, Starbucks'ın piyasa değeri ne kadar? Starbuck değer mi kaybetti, zarar mı etti?

Starbucks piyasa değeri! ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın hisseleri, yatırımcıların satışların yavaşladığına ilişkin endişelerinin artmasıyla kayıp serisini 12'inci güne taşırken, şirketin piyasa değerinde 20 günde büyük azalık oldu. Peki, Starbucks'ın piyasa değeri ne kadar? Starbuck değer mi kaybetti, zarar mı etti? Detaylar...

STARBUCK PİYASA DEĞERİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları nedeniyle Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkede Starbucks için boykot çağrıları yapılmıştı. Dünyaca ünlü kahve zincirinin piyasa değeri 20 günde yüzde 10'dan fazla kayıpla, 12 milyar doların üzerinde azalış gösterdi.

1992'DEN BERİ EN UZUN DÜŞÜŞ SERİSİ

Şirketin hisseleri satış rakamlarının ticari büyümede önemli bir yavaşlamaya işaret etmesi nedeniyle bugün TSİ 20.00 itibarıyla yüzde 1'den fazla değer kaybederken hisseler, 12 günle şirketin 1992'de gerçekleşen halka açılmadan bu zamana kadarki en uzun düşüş serisini gördü.

Starbucks'ın piyasa değeri ne kadar? Starbuck değer mi kaybetti, zarar mı etti?

ŞİRKETİN DEĞERİ 20 GÜNDE 12 MİLYAR DOLAR AZALDI

Şirketin hisseleri, müşterilere promosyonlu ürünlerin sunulduğu "Kırmızı Kupa Günü" olarak anılan ve ABD'de binlerce çalışanın iş bıraktığı 16 Kasım'dan beri yüzde 10'dan fazla değer kaybetti.

Starbucks'ın piyasa değeri, 20 günlük süreçte 12 milyar dolardan fazla azalarak 110 milyar doların altına geriledi.

TÜRKİYE'DEKİ BOYKOT ÇAĞRILARI VE PROTESTOLAR

İsrail'in Gazze'ye saldırılarda bulunmaya başladığı 7 Ekim'den itibaren Türkiye'deki Starbucks şubelerinde sık sık protestolar gerçekleşmiş ve boykot çağrıları yapılmıştı.

NE OLMUŞTU?

ABD'de Starbucks'ın yüzlerce şubesinin çalışanları, 16 Kasım'da çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle greve gitmişti.

Öte yandan, Starbucks'ın, işçi sendikasının X sosyal medya platformunda, "Filistin ile Dayanışma!" paylaşımında bulunmasının ardından sendikayı dava etme kararı tartışmalara neden olmuştu. Şirketin bu kararı, sosyal medya platformlarındaki eylem çağrılarıyla birlikte bir dizi boykota yol açmıştı.

Bu arada, Starbucks İcra Kurulu Başkanı Laxman Narasimhan, Morgan Stanley Küresel Tüketici ve Perakende Konferansı'nda yaptığı sunumda, Çin'de toparlanmanın beklendiği kadar olmadığını belirtmişti.

Analistler, Çin menşeli kahve zinciri Luckin Coffee'nin yoğun taleple hızla büyümesinin Çin'de Starbucks için rekabet baskısı oluşturduğuna işaret ederek, Luckin başarılı olunca diğer kahve zincirlerinin Çin pazarına odaklanmasının ABD'li şirketi zor duruma sokacağını belirtti.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Starbucks Gündem Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

7 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? 2024 Yerel belediye seçimleri ne zaman? Starbucks'ın piyasa değeri ne kadar? Starbuck değer mi kaybetti, zarar mı etti? Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur tek maç mı, rövanşı var mı? Trabzonspor - Çorum FK maç özeti! (VİDEO) Trabzonspor - Çorum FK maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Birleşmiş Milletler 99. madde nedir? Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 2. eleme adayları kimdir? 6 Eylül 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? 6 Aralık MasterChef takım oyunu - dokunumazlık kim kazandı? MasterChef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Eltilerin Savaşı filmi oyuncuları kim? Eltilerin Savaşı filmi konusu, oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti! Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti! Eltilerin Savaşı nerede çekildi? Eltilerin Savaşı konusu ne, oyuncuları kimler? Eltilerin Savaşı ne zaman, hangi kanalda? Güneş delindi mi? Güneş yüzeyindeki kara delik nedir, Dünya'ya zararı var mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 6-7 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Trabzonspor - Çorum FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Trabzonspor - Çorum FK maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Trabzonspor - Çorum FK maçı CANLI izle! Trabzonspor - Çorum FK maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title