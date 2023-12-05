Sprite hangi ülkenin markası, kimin malı, gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Sprite hangi ülkenin markası, kimin malı?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Sprite markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Sprite hangi ülkenin markası, kimin malı? İşte, detaylar…

SPRİTE HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Sprite, limon ve misket limonu aromalı bir gazozdur. Kafein içermez. The Coca-Cola Company tarafından 1961'den beri üretilmektedir. Sprite Ice, Sprite Remix ve Sprite Zero Sugar türleri de vardır.

Sprite'a Avustralya, İngiltere, Yeni Zelanda ve İsviçre'de limonata adı verilmektedir.

Sprite karbondioksit, sitrik asit, karbonatlı su, sodyum sitrat, doğal esanslar ve sodyum benzoat içerir. Şişesi rafine edilmiş petrolden üretilir.

Sprite'in şişesi rafine edilmiş petrolden yapılmıştır