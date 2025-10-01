Çevrim içi müzik devi Spotify, Türkiye'deki kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir karar aldı. Şirket, abonelik fiyatlarında ciddi artışlar yaparken, yeni kullanıcılar için sunulan bir aylık ücretsiz deneme seçeneğini de kaldırdı. Bu hamle, hem mevcut kullanıcıları hem de potansiyel aboneleri yakından ilgilendiriyor. Peki, Spotify yeni abonelik fiyatları ne kadar? Spotify bireysel, öğrenci, duo, aile fiyatları ne kadar oldu? Ücretsiz deneme kaldırıldı mı? Spotify zamlı fiyatlara dair tüm detaylar haberimizde...

SPOTİFY YENİ ABONELİK FİYATLARI NE KADAR?

Spotify, Türkiye'deki abonelik ücretlerini güncelleyerek kullanıcıların bütçesini doğrudan etkiledi. Yeni tarife ile birlikte fiyatlar şu şekilde şekillendi:

Bireysel Abonelik: 99 TL (eski fiyat: 59,99 TL)

Öğrenci Aboneliği: 55 TL (eski fiyat: 32,99 TL)

Duo Aboneliği: 135 TL (eski fiyat: 79,99 TL)

Aile Aboneliği: 165 TL (eski fiyat: 99,99 TL)

Bu artış, Spotify'ın Türkiye'deki abonelik gelirlerini artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Özellikle bireysel paket için yapılan %65 civarındaki artış dikkat çekiyor.

SPOTİFY ABONELİĞİNE ZAM MI GELDİ?

Evet, Spotify aboneliklerine Türkiye genelinde ciddi bir zam geldi. Şirketin resmi açıklamasına göre, fiyat artışları yalnızca bireysel paketle sınırlı kalmadı; öğrenci, duo ve aile paketlerinde de önemli oranlarda yükseliş yaşandı. Bu değişiklik, hem dijital müzik tüketimini hem de kullanıcı tercihlerindeki eğilimleri doğrudan etkileyecek.

Analistler, zammın özellikle uzun vadeli abonelik düşünen kullanıcılar için bir maliyet artışı anlamına geldiğini ve Spotify'ın rekabetçi konumunu test edeceğini belirtiyor.

SPOTİFY BİREYSEL NE KADAR OLDU?

Bireysel abonelik fiyatı, en çok kullanılan paket olması nedeniyle kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyordu. Yeni tarife ile Spotify bireysel aboneliği 99 TL olarak güncellendi. Önceki fiyat olan 59,99 TL ile karşılaştırıldığında, kullanıcılar için ciddi bir maliyet artışı söz konusu.

Spotify, bu artışı açıklarken, içerik çeşitliliğini ve kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik yatırımların bu kararın temel nedeni olduğunu belirtti.

SPOTİFY ÖĞRENCİ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Spotify öğrenci aboneliği de güncellenen tarifeler arasında yer alıyor. Yeni fiyatlarla birlikte, öğrenci aboneliği 55 TL oldu.

Önceki fiyat 32,99 TL idi ve bu artış, özellikle bütçesi sınırlı genç kullanıcıları doğrudan etkiliyor. Spotify, öğrencilere özel paketleri teşvik etmeye devam ederken, fiyat artışıyla birlikte sunduğu avantajları da gözden geçireceği sinyalini verdi.

SPOTİFY DUO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Çiftler için tasarlanan Duo paketi, yeni tarifeyle birlikte 135 TL'ye yükseldi. Daha önceki fiyat 79,99 TL idi.

Spotify Duo, iki kişinin ayrı hesaplarla aynı abonelik üzerinden faydalanabilmesini sağlayan bir seçenek olarak öne çıkıyordu. Zam sonrası kullanıcıların bu paketi tercih edip etmeyecekleri merak konusu.

SPOTİFY AİLE FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Aile paketinde ise artış daha yüksek seviyelerde gerçekleşti. Önceki fiyat 99,99 TL olan Spotify aile aboneliği 165 TL olarak belirlendi.

Aile paketi, 6 kişiye kadar kullanıcıyı kapsadığı için, uzun vadeli kullanıcılar açısından maliyetli bir seçenek hâline geldi. Ancak, sunduğu ayrıcalıklar ve toplu kullanım avantajı nedeniyle hâlâ tercih edilen bir paket olmayı sürdürüyor.

SPOTİFY ÜCRETSİZ DENEME KALDIRILDI MI?

Spotify, Türkiye'deki kullanıcılar için sunulan bir aylık ücretsiz deneme seçeneğini de kaldırdı. Bu durum, özellikle yeni kullanıcıların platforma katılım sürecini doğrudan etkiliyor.

Eskiden kullanıcılar, deneme süresi boyunca Spotify'ı ücretsiz deneyip, memnun kalırlarsa aboneliğe geçiş yapabiliyordu. Artık bu seçenek olmadan, kullanıcılar doğrudan ücretli paketlerden birini seçmek zorunda.

Uzmanlar, ücretsiz deneme seçeneğinin kaldırılmasının Spotify'ın kısa vadede gelirlerini artırmayı hedeflediğini ancak uzun vadede kullanıcı kazanımını yavaşlatabileceğini belirtiyor.