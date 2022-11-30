Sözleşmeli öğretmen kadroya geçiş konusuyla ilgili Çalışma Bakanlığı'dan sözleşmeli öğretmenlere kadro haberi geldi. Ancak resmi sitede bu taslağın olmaması dikkatleri üzerine çekmişti. Sözleşmeli öğretmen kadroya geçecek mi? Sözleşmeliye kadro şartları neler? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Sözleşmeli öğretmen kadroya geçecek mi? Sözleşmeliye kadro şartları neler?

Merakla beklenen sözleşmeli öğretmen kadrosuyla ilgili taslak Resmi sitede yayınlandı. Buna göre hali hazırda sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan personeller kadroya geçecek. Sözleşmeli öğretmen kadroya geçecek mi? Sözleşmeliye kadro şartları neler? soruları gündeme geliyor. Sözleşmeli öğretmen kadroya geçecek mi? Sözleşmeliye kadro şartları neler? Detaylar haberimizdedir…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN KADROYA GEÇECEK Mİ?

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 28/11/2022 tarihli Kabine Toplantısı sonrasında sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmalarına ilişkin açıklama yapmıştır. Yapılan açıklamaya ilişkin detaylara aşağıda yer verilmiştir.

SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI NELER?

Bu çerçevede yapılacak düzenleme ile;

A) Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C'den 4/B'ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

2- Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

3- Kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi,

4- Kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak

korunması,

5- 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılabilmesi,

6- Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi,

öngörülmektedir.

Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkân sağlanmaktadır.

Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeripersonel, akademik personel, KİT personeli, sanatçılar, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile

personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacaktır.

B) Yeni istihdam edilecek sözleşmeli personel bakımından;

1- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinin sözleşmeli istihdamın temel dayanağı haline getirilerek mevzuat karmaşasının giderilmesi,

2- Kamuya giren sözleşmeli personelin 3 yıl sözleşmeli olarak görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanması, atandıktan sonra da 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılamaması,

öngörülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.