İSTANBUL TAKSİ ZAMMI SON DAKİKA | Taksi indi bindi ne kadar 2024? Taksilere ne kadar zam geldi?

İndi-bindi ücreti ne kadar oldu ve taksilere ne kadar zam geldiği gündeme geliyor. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı bugün gerçekleştirildi. Son dakika taksi zamlı fiyatları ne kadar olduğu ve indi-bindi ücreti kaç lira olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İndi-bindi ücreti ne kadar oldu? Taksi indi bindi ne kadar 2024? Taksilere ne kadar zam geldi? Son dakika taksi zammı!

İNDİ-BİNDİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Taksi indi-bindiücreti 70 TL'den 90 TL'ye çıkarıldı. Taksi açılış ücreti 19.17 TL'den 24.55 TL'ye yükseldi. Minibüs ücretleri mesafeye göre 15.50 TL ile 20 TL arasında değişecek. Minibüste öğrenci ücreti 8 liradan 10 liraya çıkarıldı.

TAKSİLERE NE KADAR ZAM GELDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı'nda İstanbul'da taksi, servis ücretlerine yüzde 28.09, İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapılmasına karar verildi. Taksi indi bini ücreti 90 TL oldu.