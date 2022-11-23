Geçtiğimiz saatlerde duyulan birçok haberin ardından İstanbul'da Deprem mi oldu? Sorusu merak edilmeye başlandı. Gerçekleşen depremin saatini merak eden birçok kişi Deprem gece mi oldu, sabah mı oldu? Sorusunu araştırıyor. Peki, Son Dakika: İstanbul'da Deprem mi oldu? Deprem gece mi oldu, sabah mı oldu?

Sabah saatlerinde yaşanan deprem nedeniyle birçok vatandaş korku ve panik yaşadı. Gerçekleşen sarsıntının boyutu AFAD tarafından 5.9 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Depremin ardından en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de İstanbul'da Deprem mi oldu? Ve Deprem gece mi oldu, sabah mı oldu? Soruları oldu. Peki, Son Dakika: İstanbul'da Deprem mi oldu? Deprem gece mi oldu, sabah mı oldu?

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 4.08 sıralarında şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5.9 olarak açıklarken, şiddetli sarsıntı Marmara bölgesindeki birçok ilden hissedildi. AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Düzce ili Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." Denildi.

DEPREM GECE Mİ OLDU, SABAH MI OLDU?

AFAD depremin şiddetini 5.9 olarak açıklarken, şiddetli sarsıntı Marmara bölgesindeki birçok ilden hissedildi. Gerçekleşen depremin saati 04.08 olarak kayda geçti.

İSTANBUL'DA DEPREM DEVAM EDECEK Mİ?

AFAD tarafından konuya ilişkin şu açıklamalarda bulunuldu.

"Düzce ilimizin Gölyaka ilçesindeki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından, an itibarıyla 18 artçı deprem meydana gelmiştir."

Buna göre artçı depremlerin devam etme riski bulunduğunu söyleyebiliriz.

5.9 DEPREM BÜYÜK MÜ?

4 ve 6 büyüklüğü arasındaki depremlerde eşyalar yerinden oynar, zayıf binalar hasar görebilir. Deprem büyüklüğü 6 değerine yaklaştıkça Orta çaplı ve binaların dayanıklılığına bağlı olarak büyük hasara neden olurlar, duvar ve bacalar yıkılır. Bu nedenle 5.9 büyüklüğündeki bir deprem, dayanıksız yapılar için oldukça büyük sorunlar yaratabilmektedir.