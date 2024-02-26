SON DAKİKA! ELAZIĞ'DA MADEN Mİ GÖÇTÜ? Kaç işçi toprak altında kaldı?

Türkiye'de maden göçükleri yürekleri hoplatmaya devam ediyor. Son haber ise Elazığ'dan geldi. Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında panik anları yaşanıyor. Elazığ'da maden mi göçtü? Elazığ'da kaç işçi toprak altında kaldı? Elazığ maden göçüğünde son durum ne?

ELAZIĞ'DA MADEN Mİ GÖÇTÜ?

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde panik dolu dakikalar yaşanıyor. Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük geniş bir alanda yankı uyandırdı. Olay yerine fazla sayıda AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik ekipleri gönderildi.

ELAZIĞ'DA KAÇ İŞÇİ TOPRAK ALTINDA?

İlk belirlemelere göre göçük altında kaç işçinin kaldığı merak ediliyor. Buna göre 3 işçinin an itibarıyla toprak altında kaldığı aktarılıyor.