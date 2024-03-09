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Solana istemcisi Jito, mempool özelliğini kaldırdı

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Solana ekosisteminde önemli bir gelişme yaşandı. Popüler Solana istemcisi Jito Labs, işlemlerin Blockchain'e eklenmeden önce bekletildiği 'mempool' özelliğini askıya aldı. Bu karar, Jito'nun işlemleri sıralama yöntemiyle ilgili ve 'ön çalıştırma' veya ticaret botlarının henüz gerçekleşmemiş işlemlerden yararlanmasını engelleme amacı taşıyor.

Solana'da işlemlerin işleniş şeklini değiştirecek bir gelişme yaşandı. Popüler Solana istemcisi Jito Labs, mempool özelliğini askıya aldığını duyurdu.

Solana Ekosistemi İçin Bir Dönüm Noktası

Solana ekosisteminde önemli bir gelişme gerçekleşti. Popüler Solana istemcisi Jito, işlemlerin Blockchain'e eklenmeden önce bekletildiği alanı tanımlayan "mempool" özelliğini aniden durdurduğunu duyurdu.

Jito Labs'in Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre, bu karar Jito'nun işlemleri sıralama yöntemiyle ilgili. Solana'nın kendine ait bir mempool sistemi bulunmadığı için Jito, bu özelliği kullanıyordu. Discord'da yapılan açıklamalara göre, bu adım "ön çalıştırma" veya ticaret botlarının henüz gerçekleşmemiş işlemlerden yararlanmasını yasaklama kararının ardından geldi. Bu durum, bir tüccarın işlemi gerçekleşmeden önce, bir botun araya girip değer kazanmasıyla sonuçlanır.

Jito, Solana Blockchain'inde işlemleri işleyen alternatif bir istemci olarak hizmet vermektedir ve en son verilere göre doğrulayıcıların büyük bir kısmı tarafından kullanılmaktadır.

Jito Labs'tan Lucas Bruder, MEV'nin (Maksimal Çıkarılabilir Değer) negatif etkilerini azaltma çabalarının yanı sıra, uygulamalara daha iyi kullanıcı deneyimi ve doğru fiyatlandırma mekanizmaları sunma çalışmalarını anlattı. Ekip, sandviç saldırılarını önlemek için çözümler aradı ancak bu çabalar, MEV arayanlarla sürekli bir mücadeleye dönüştü. Bruder, MEV'nin Solana ekosistemine zarar verdiğini ve mempool'un askıya alınmasının zor bir karar olduğunu belirtti.

Ekip, Solana'yı kullanıcılar, doğrulayıcılar ve stakerlar için ideal bir platform haline getirme ve ek gelir akışları sağlama amacına bağlılığını vurguladı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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