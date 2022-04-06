Sofiane Feghouli gitti mi? Feghouli takımdan ayrıldı mı? Sofiane Feghouli kimdir, nerelidir?

Galatasaray'ın Yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli'nin şok ayrılığı gündeme düştü. Galatasaray'da şampiyonluklar yaşayan yıldız isim Sofiane Feghouli sezon sonu takımdan ayrılacağı belirtildi. Sofiane Feghouli gidecek mi? Sofiane Feghouli kimdir, nerelidir? detaylar haberimizde...

SOFİANE FEGHOULİ GİTTİ Mİ, TAKIMDAN AYRILDI MI?

Galatasaray futbolcularından, kaptanlarından biri olan Sofiane Feghouli sakatlığından dolayı önümüzdeki oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecekti. Yönetimin ortak kararı ile Yüksek maaşı bulunan Sofiane Feghouli ile sezon sonu yolların ayrılacağı söylendi.

SOFİANE FEGHOULİ KİMDİR, NERELİDİR?

Sofiane Feghouli 22 Aralık 1989 yılında Fransa'da doğmuş aslen Cezayirlidir.1, 78 metre boyunda sol kanat, orta saha mevkisinde oynayan Feghouli, Cezayir milli takımında oynamaktadır. i PSG alt yapısında oynarken Grenoble'ye transfer oldu. İlk golünü 17 yaşındayken attı. Kariyerinde Valencia, Almeira ve West Ham forması giyen Cezayirli yıldız futbolcu, son olarak Galatasaray'da forma giymektedir. 32 yaşında olan Sofiane Feghouli Galatasaray'a 2017-2018 sezonunda transfer oldu. 2010-2011 sezonunda UD Almería takımında 10 maçta 2 gol attı. 2011-2012 sezonunda Valencia'ya bedelsiz transfer oldu. Valenciaformasıyla 49 maçta 6 gol 10 asistlik performansıyla takımına katkı verdi. 2012-2013 sezonunda ise 37 maçta 6 gol 7 asist katkısı vererek yıldızlaşan Feghouli, 2013-2014 sezonunda 45 maçta 7 gol 8 asist katkısı vermiştir. 2014-2015 sezonunda valencia formasıyla 33 maçta 5 gol 3 asist yapmıştır. 2016-2017 sezonunda bedelsiz olarak İngiliz ekibi West Ham'a transfer olan cezayirli futbolcu, o sezonda West Ham formasıyla 28 maçta 4 gol 3 asist katkısı vermiştir. 2017-2018 sezonunda West Ham'dan Galatasaray'a 4.25 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Galatasaray'da 5 sezon top koşturan Feghouli, toplam 160 maçta 34 gol 32 asist katkısı yapmıştır.

Haberler.com - Gündem