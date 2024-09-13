SİVASSPOR- GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN? Sivasspor- Gaziantep maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, milli aranın sona ermesiyle birlikte Süper Lig heyecanını yeniden yaşamaya hazırlanırken, Net Global Sivasspor - Gaziantep FK maçının saat kaçta oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı da merak konusu oldu. Taraftarlar, bu kritik karşılaşmanın detaylarını sabırsızlıkla bekliyor. Peki, Net Global Sivasspor- Gaziantep FK maçı ne zaman? Sivasspor- Gaziantep maçı saat kaçta, hangi kanalda?

SİVASSPOR- GAZİANTEP MAÇI SAAT KAÇTA?

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak ve müsabakanın hakemliğini Muhammet Ali Metoğlu yapacak.

SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

Yarın:



17.00 Net Global Sivasspor-Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)

17.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir (Bodrum İlçe)

20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

15 Eylül Pazar:

17.00 Bellona Kayserispor-ikas Eyüpspor (RHG Enertürk Enerji)

17.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Alanya Oba)

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)

16 Eylül Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)

NOT: Göztepe haftayı bay geçecek.

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