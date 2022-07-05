Sivas Posta Kodu Kaçtır? Sivas ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Sivas'ın tüm ilçelerinin posta kodu numarası nedir?
- Güncelleme:
Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Posta kodu birçok alanda gerekli olabiliyor. Posta kodu, kargo gönderirken, internette adres yazdığımızda, mektup gönderimi yaparken vb. yerlerde gerekli olan kodlardan birisidir. Ülkemizde her il ve ilçenin farklı posta kodları vardır. Peki, Sivas ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Sivas'ın tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? İşte Sivas ilçelerinin posta kodları...
Posta kodları her il ve ilçeye göre değişkenlik göstermektedir. Bazı yerlerde kullanımı zorunlu olduğundan bulunduğu il ve ilçenin (Sivas) posta kodunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, Sivas ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Sivas'ın tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Bir kere posta kodu kullanıldığında, diğer işlemler için de mümkün hale gelir.
Şubat 2005'te Dünya Posta Birliği'ne bağlı 190 ülkenin 117'sinin posta kodu vardır. Ulusal posta kodu sistemi kullanmayan ülkeler arasında İrlanda ve Gana da vardır.
Sivas'ın posta kodu 58000 'dır. Sivas'ın tüm ilçelerinin posta kodu numaraları farklıdır. Posta kodu numaraları 5 hanelidir.
Sivas posta kodu : 58000
- Akıncılar posta kodu numarası : 58550
- Altınyayla posta kodu numarası : 58470
- Divriği posta kodu numarası : 58300
- Doğanşar posta kodu numarası : 58780
- Gemerek posta kodu numarası : 58840
- Gölova posta kodu numarası : 58640
- Gürün posta kodu numarası : 58800
- Hafik posta kodu numarası : 58760
- İmranlı posta kodu numarası : 58980
- Kangal posta kodu numarası : 58900
- Koyulhisar posta kodu numarası : 58660
- Sivas Merkez posta kodu numarası : 58030
- Suşehri posta kodu numarası : 58600
- Şarkışla posta kodu numarası : 58400
- Ulaş posta kodu numarası : 58380
- Yıldızeli posta kodu numarası : 58500
- Zara posta kodu numarası : 58700