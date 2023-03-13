Yaşlı bir kadının kaybolmasıyla ilgili baş şüpheli olarak gösterilen ve günlerce Müge Anlı'nın canlı yayınına çıkan Sinan Sardoğan bir süre önce gündem olmuştu. Hareketleri ve sözleri ile şaşırtan isim hakkında Sinan Sardoğan öldü mü? Müge Anlı Sinan Sardoğan yaşıyor mu, nerede? soruları aratıldı.

Arife Gökçe isimli 64 yaşındaki kadının kaybolmasında baş şüpheli konumunda olan Sinan Sardoğan, canlı yayındaki tavırları ve açıklamalarıyla Müge Anlı'yı çileden çıkarmıştı. Daha önce çok sayıda kadına ve bir çocuğu cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkan Sardoğan hakkında Sinan Sardoğan öldü mü? Müge Anlı Sinan Sardoğan yaşıyor mu, nerede? araması yapılıyor. Detaylar haberimizde...

SİNAN SARDOĞAN ÖLDÜ MÜ?

Yaşlı bir kadının kaybolmasıyla ilgili baş şüpheli olarak gösterilen ve günlerce Müge Anlı'nın canlı yayınına çıkan Sinan Sardoğan, çok sayıda kadına cinsel istismar suçundan tutuklandı. Cezaevindeki Sardoğan'ın hayatını kaybettiği yönündeki iddialara bugünkü yayınında açıklık getiren Müge Anlı, "Sinan yaşıyor ve cezaevinde" dedi. Sinan Sardoğan'ın öldüğü yönündeki iddiaların asılsız olduğunu söyleyen Müge Anlı, "Arife Gökçe'nin kaybının 84. günü. Kadınla ilgili bir gelişme yaşanmadı. Sinan hakkında sosyal medya haberlerini güvendiğini sitelerden takip edin lütfen. Sinan hala cezaevinde. Hep soruyorsunuz bana. Buradan söylemiş olayım. Sinan Sardoğan hala yaşıyor" dedi.