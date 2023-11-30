2019 İstanbul Yerel Seçimleri doğrultusunda halk, belediye başkanını seçmek için oy kullandı. Bununla birlikte 2019 Yerel Seçimlerinde; belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belli oldu. Peki, Silivri Belediyesi hangi parti tarafından yönetilmektedir? Silivri belediye başkanı hangi partiden?

Silivri Belediyesi hangi parti tarafından yönetilmektedir? Silivri belediye başkanı hangi partiden?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi için Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar; DSP'nin adayı ise Muammer Aydın oldu. Peki, Silivri Belediyesi hangi parti tarafından yönetilmektedir? Silivri belediye başkanı hangi partiden?

SİLİVRİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİ TARAFINDAN YÖNETİLMEKTEDİR?

Silivri Belediyesi, bu seçim sonuçlarına göre MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) tarafından yönetilmektedir. Volkan Yılmaz'ın MHP adına aldığı oy oranı %46,78'dir, bu da en yüksek oy oranına sahip olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, Silivri Belediyesi, Volkan Yılmaz tarafından yönetilmektedir.