SHOW TV Didem Arslan'la Vazgeçme CANLI izle! SHOW TV 20 Mayıs Cuma Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme HD donmadan Show TV canlı izleme ekranı! - Haberler

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme canlı izle linki araştırılıyor. Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan " Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam ediyor. Didem Arslan'la Vazgeçme canlı izle! Didem Arslan'la Vazgeçme HD donmadan Youtube Show TV canlı izleme ekranı burada.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 432. Bölümünde; Kars'ın Kağızman ilçesinden gelen Yıldız Yıldırım ve Yunus Yıldırım 18 yaşındaki kızları Emine Yıldırım'ın çoban Saddam Yıldırım tarafından kaçırıldığını ileri sürdü. Çaresiz aile Didem Arslan'dan yardım istemişti. Didem Arslan Yılmaz, canlı yayında güzel haberi verdi. Kayıp Emine bulunup jandarmaya götürüldü.

6 yıl önce 88 yaşındayken Antalya, Manavgat'a bağlı Evrenseki köyünde kaybolan Gülsüm Nine, o günden sonra bir daha kimse tarafından görülmedi. Gülsüm Çınar'ın kızı Türkan Şeker, annesine ne olduğunu bulabilmek için Vazgeçme'ye başvurdu. Gülsüm Nine'nin kızı Türkan Şeker, kız kardeşi Ayşe Avcı ve kocası Mustafa Avcı'dan şüphelendiğini söylemişti.Bugün ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Gülsüm Çınar, öldürülüp ahırdaki gizli kapıdan çıkarıldı.

Vazgeçme ekibi geçtiğimiz haftalarda Sabriye Acan'ı 22 gün boyunca haber alınamayan kızı Cansu Acan'a kavuşturmuştu. Didem Arslan, Cansu'yu bulup anneannesi Elveda Hanım'a teslim etmişti. Cansu'nun yeninden kaçtığı ve Ödemiş'te yaşayan evli Özmen isimli kişinin yanına sığındığı öğrenilmişti. Vazgeçme ekibi harekete geçerek Cansu'yu Ödemiş'ten İstanbul'a getirdi. Cansu'nun evli sevgilisi Özmen yayına bağlanarak, iddialara yanıt verdi.

DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME CANLI İZLE

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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME PROGRAMI

Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz güçlü ekibiyle birlikte, umudunu kaybedenlere "vazgeçme" demek için geri dönüyor.

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan "Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam edecek.

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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME SON BÖLÜM İZLE

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