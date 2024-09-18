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Shakhtar Donetsk hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

Shakhtar Donetsk hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?
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Şahtar Donetsk, Ukrayna'da 1936 yılında kurulan futbol kulübüdür. Şahtar, birçok Avrupa müsabakasında yer aldı ve genellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katıldı. Peki, Shakhtar Donetsk hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

Şahtar, birçok Avrupa müsabakasında yer aldı ve genellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katıldı. Kulüp, yarışmanın Avrupa Ligi olarak yenilenmesinden önceki son yıl olan 2009'da bağımsız Ukrayna'da UEFA Kupası'nı kazanan ilk kulüp oldu. Şahtar Donetsk, diğeri Dinamo Kiev olmak üzere, büyük bir UEFA yarışmasını kazanan iki Ukrayna kulübünden biridir. Peki, Shakhtar Donetsk hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

SHAKHTAR DONETSK HANGİ ÜLKENİN TAKIMIDIR?

Şahtar Donetsk, Ukrayna'da 1936 yılında kurulan futbol kulübü.

Şahtar, birçok Avrupa müsabakasında yer aldı ve genellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katıldı. Kulüp, yarışmanın Avrupa Ligi olarak yenilenmesinden önceki son yıl olan 2009'da bağımsız Ukrayna'da UEFA Kupası'nı kazanan ilk kulüp oldu. Şahtar Donetsk, diğeri Dinamo Kiev olmak üzere, büyük bir UEFA yarışmasını kazanan iki Ukrayna kulübünden biridir.

Kulüp daha önce iç saha maçlarını Donetsk'te yeni inşa edilen Donbas Arena'da oynuyordu, ancak 2014'teki Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle takım bu süre zarfında 1.000 kilometre (620 mil) batıya, Arena Lviv'e taşınmak zorunda kaldı. 2016-17 sezonunun kış tatilinin ardından kulüp, 2017 yılının başlarında tekrar Harkiv'deki (Donetsk'in 250 kilometre (160 mil) kuzeybatısında) Metalist Stadyumu'na taşındı. Mayıs-Temmuz 2020'de Şahtar, iç saha maçlarını Kiev'deki Olimpiyat Stadyumu'nda oynadı.

Kulüp, geçmişini Sovyet futbol ligi müsabakalarının başlangıcına dayandırmaktadır ve Ukrayna'nın en eski kulüplerinden biridir. Kulüp, Shakhtyor Sovyet Gönüllü Spor Topluluğu'nun bir üyesiydi ve Karaganda (Kazakistan), Soligorsk (Belarus) gibi diğer Sovyet takımlarıyla bağlantıları vardı. Sovyet döneminin sonlarında Şahtar, Sovyet Üst Ligi'nin zorlu bir orta sıra kulübü ve 1961 ve 1962'de iki yıl üst üste Sovyet Kupası'nı kazandıktan sonra bir kupa yarışması uzmanı olarak kabul edildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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