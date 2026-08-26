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Asgari ücrete yüzde 50 zam sinyali! Ankara kulislerinde konuşulan formül

Asgari ücrete yüzde 50 zam sinyali! Ankara kulislerinde konuşulan formül
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SGK uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında asgari ücret zammına ilişkin Ankara'daki kulis bilgilerini paylaştı. Karakaş, masadaki formüller arasında yüzde 50 oranında bir zam ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

Milyonlarca çalışan, önümüzdeki dönemde yapılacak maaş düzenlemelerini bekliyor. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak edilirken SGK uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında Ankara'daki kulis bilgilerini aktardı.

Karakaş, 'Asgari ücrete yüzde 50 zam gelebilir' dedi. İşte masadaki formüller ve Ankara'da konuşulanlar.

Kaynak: Haber Merkezi
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