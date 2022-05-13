Sezer Sarıgöz - Sarılsak Mı Artık şarkı sözleri! Sezer Sarıgöz - Sarılsak Mı Artık dinle! Sarılsak Mı Artık sözleri! - Haberler

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Sezer Sarıgöz - Sarılsak Mı Artık şarkı sözleri! Sezer Sarıgöz - Sarılsak Mı Artık dinle! Sarılsak Mı Artık sözleri!

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Sezer Sarıgöz - Sarılsak Mı Artık şarkı sözleri! Sezer Sarıgöz - Sarılsak Mı Artık dinle! Sarılsak Mı Artık sözleri!

Sarılsak Mı Artık sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Sezer Sarıgöz'ün kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Sarılsak Mı Artık şarkısının sözleri büyük ilgi toplamıştı. Sarılsak Mı Artık mp3 indir araştırması yapılıyor. Peki, Sarılsak Mı Artık şarkı sözleri! Sezer Sarıgöz - Sarılsak Mı Artık dinle! Sezer Sarıgöz - Sarılsak Mı Artık sözleri! Sarılsak Mı Artık şarkı sözü! İşte detaylar...

Sezer Sarıgöz Sarılsak Mı Artık şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Sarılsak Mı Artık şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Sezer Sarıgöz - Sarılsak Mı Artık mp3 indir araştırması yapmaya başladı. İşte, Sezer Sarıgöz Sarılsak Mı Artık şarkısı sözleri...

SARILSAK MI ARTIK SÖZLERİ

Çok çabaladık

Bir o kadar da yorulduk

Sarılsak mı artık

Seni bana bağla bağla

Yine gideceksen kalma

Alev içerim harlar harlar

Ya da yüreğimiz dardan dardan olmaz

SARILSAK MI ARTIK DİNLE

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