Sezer Sarıgöz - Sarılsak Mı Artık şarkı sözleri! Sezer Sarıgöz - Sarılsak Mı Artık dinle! Sarılsak Mı Artık sözleri! - Haberler

Sezer Sarıgöz Sarılsak Mı Artık şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Sarılsak Mı Artık şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Sezer Sarıgöz - Sarılsak Mı Artık mp3 indir araştırması yapmaya başladı. İşte, Sezer Sarıgöz Sarılsak Mı Artık şarkısı sözleri...

SARILSAK MI ARTIK SÖZLERİ

Çok çabaladık

Bir o kadar da yorulduk

Sarılsak mı artık

Seni bana bağla bağla

Yine gideceksen kalma

Alev içerim harlar harlar

Ya da yüreğimiz dardan dardan olmaz

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