Sevmek Zamanı final bölümü canlı izle! Sevmek Zamanı yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Son bölümde neler oldu?

Sevmek Zamanı dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevmek Zamanı, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 20 Haziran 2022 tarihinde yayınlanacak olan, yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, senaryosunu Nalan Merter Savaş'ın kaleme aldığı Türk televizyon dizisi. Sevmek Zamanı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevmek Zamanı yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde...

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SEVMEK ZAMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nezarete düşen Firuze, onu Kağan'ın şikayet ettiğini düşünmektedir oysa gerçek çok farklıdır. Feryat, soluğu kardeşinin hayatını mahvettiğini düşündüğü Kağan'ın karşısında alır. Firuze'yi demir parmaklıkların ardından çıkaran Kağan, Leyla'nın ona büyük zararlar verebileceğini anlayınca iki yıllık suskunluğuna son verir. Leyla'nın yüzüne kızlarının hayatına mal olan kaza ile ilgili sarsıcı gerçekleri haykırır.

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SEVMEK ZAMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Unutuyoruz, çünkü onlar bize susturduğumuz vicdanlarımızı hatırlatıyor!"

Firuze ve Kağan birlikte geçirdikleri hesaplaşma ve aşk dolu saatlerden sonra birbirine söz verir. Kağan tertemiz bir sayfa açtıktan sonra çıkacaktır Firuze'nin karşısına, Firuze de o dönene dek bekleyecektir.

Onların birbirlerinden kopamayacağını anlayan Mehmet'in ne yapacağı ise merak konusudur. Firuze'yi dört bir yandan kuşatan Leyla, oklarını bu kez Feryat'a yöneltir. Onu en hassas noktasından vuracaktır: Mesleğinden... Ortaya öyle bir iftira atar ki bu herkes için yıkıcı olur. Leyla'nın hezeyanlarına kulak tıkayamayan Taner de son hamlesini yapar. Zeynep'in yıllar önce işlediği suç üzerinden Kağan'ı Leyla'ya dönmesi için tehdit eder. Kağan ya Firuze'den vazgeçecek ya da annesinin ömrünü hapiste geçirmesine seyirci kalacaktır.

Peki Kağan bu girdaptan çıkabilecek midir? Firuze'ye verdiği sözleri tutabilecek midir?

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SEVMEK ZAMANI KONUSU NE?

Firuze, çağdaş bir Külkedisi'dir. Hem okuyan hem çalışan, akıllı ve azimli bir genç kadındır. Zor bir çocukluğun ardından kardeşleri ve onları evlat edinmiş Muhsin Baba ile sakin bir yaşam sürmektedir. Ta ki Kağan'la tanışana kadar. Bir kumaş mendile işli adının baş harfi gibi gelen naif bir aşk hikayesi, onunla birlikte bütün sevdiklerini içine alan bir kasırgaya dönüşür. Onu seven ve kollayan ailesinin erkekleriyle çevrili ve korunaklı dünyasından, Kağan'ın karanlık evrenine doğru sürüklenmeye başlar.

SEVMEK ZAMANI OYUNCULARI KİMLER?

İlhan Şen : Kağan Kerimoğlu

Deniz Işın : Firuze Yavuz

Serenay Aktaş : Leyla Kerimoğlu

Toprak Can Adıgüzel : Feryat Yavuz

Beran Soysal : Mehmet

Muttalip Müjdeci : Muhsin

Çağdaş Onur Öztürk : Taner Çeliker

Nimet İyigün : Zeynep Kerimoğlu

Onur Gözeten : Ömer

Derya Pınar Ak : Çiğdem

Ozan Yiğit : Serdar

Zeynep Oymak : Ayşegül